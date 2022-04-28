夫妻存款2071萬「年增千萬」　陳明通：老婆42年的退休金

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院27日公布第187期廉政專刊，國安局長陳明通的存款為新台幣2071萬4457元，相較上回申報的728萬8499元，增加約1342萬5958元。對此，陳明通28日受訪時說明，那是他的妻子去年在中央銀行退休，超過42年的退休金。

根據最新一期廉政專刊，陳明通的財產申報日為2021年11月1日，與妻子蕭翠玲共有存款新台幣2071萬4457元，較過去擔任陸委會主委時期、2020年11月1日申報的存款728萬8499元相比，一年內增加約新台幣1342萬5958元。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通、陸委會副主委李麗珍等人報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。陳明通會前受訪時表示，「那是我牽手去年在中央銀行退休，42年的退休金。」

陳明通指出，過去從1949年以來，北京所謂的解決台灣問題、完成祖國使命，「是它黨跟國家的三大立場任務之一」，自己也一再強調這是陽謀、不是陰謀，而且從1949年以來就是這個樣子。

陳明通說明，北京對台灣當然有所謂的軟、硬兩手策略，「對於它的策略，我們當然必須設定各種場景」，國安單位為了保護國家，必須料敵機先，所以會有各種想定。

陳明通也說，隨著人民解放軍的軍事革命、烏克蘭戰爭的情況，劇本的想定當然會有所調整，最主要是要展現捍衛這塊土地，以及保衛國家、人民生命財產的決心。

另外，媒體也追問，中國大陸國台辦發言人馬曉光日前指出，「台灣軍演水平，‌‌連我是外行人都看不上」；以及美國強銷我24架波音788客機等議題，陳明通僅表示不予置評，「這個沒有評論」。