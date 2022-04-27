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公視基金會董監事改選延宕近3年　監委批陷入治理危機申請調查

▲公共電視董事會目前處於看守期，卻傳出公視未報備董事會就接受指示開辦「國際影音平台」。（圖／ETtoday資料照）

▲公共電視台。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

監察院27日表示，公視基金會董監事選任延宕不決，爭議不斷，陷入治理危機，監察委員王美玉、紀惠容、葉大華對本案非常關切，為了瞭解公視基金會董、監事改組問題，究竟是制度或是行政怠失所導致，已經申請自動調查。

監察院27日發布新聞稿指出，近年來由於公視人事紛爭，公視基金會多屆董、監事無法如期完成選任，現任的第7屆至今已延宕近3年，仍無法選出足額董、監事，凸顯公共電視人事改組問題叢生，亟需進行檢討。

監委說明，依照《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以4分之3以上的多數同意後，送請行政院長聘任，其中第7屆董事審查結果，始終未達法定董事人數，已延宕近3年，至今無法順利組成董事會。

監委說，監察院2013年曾就公視基金會第5屆董、監事選任作業，行政院負有提名公視基金會董、監事候選人權責，但辦理相關提名作業多所稽延，又未主動稽催主管機關文化部辦理進度，作業延宕，涉有怠失，提案糾正行政院及文化部。

監委也說，從第5屆至第7屆，公視基金會選任仍紛爭不斷，顯見問題依舊難解，公廣集團員工士氣低落，出錯連連，陷入治理危機。

監委質疑，公共電視屬於全體國民，應該向全民負責，究竟公視基金會董、監事審查程序是否合理，行政院、文化部對於公視基金會董事會組成及提名作業，有無善盡職責。

監委表示，公視、華視相關人事組織及管考，有無制度上應檢討的地方，如何改進現行人事體制，促使公視、華視未來健全發展，都有深入瞭解的必要。

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