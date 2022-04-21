　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太魯閣號事故揭「租借牌」黑幕　監委要求工程會、營建署改進

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號事故引發公共工程營造廠「租借牌」的疑慮。（資料照／記者蕭可正攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員賴鼎銘21日表示，太魯閣號事故引發各界對公共工程營造廠「租借牌」的疑慮，有關政府防杜營造廠「租借牌」的機制與成效為何，經過調查發現有查核機制不確實、欠缺主動勾稽系統及登載不完整等3大問題，因此提案函請工程會與營建署檢討改進。

監察院內政及族群委員會日前通過監察委員賴鼎銘、林盛豐提出的調查報告，並函請行政院公共工程委員會與內政部營建署檢討改進。

調查報告說明，我國公共工程標案因租借牌，涉有違反《營造業法》第54條而遭機關停權的廠商，一年約有146件，經查來源均為被動靠檢舉或民刑事官司查獲廠商租借牌。

調查報告指出，營建署及工程會都聲稱現階段難以查核，並欠相關查核機制，難以善盡主管機關職責，營建署及工程會理應找出發現租借牌的方法，建立查核機制，以維護公、私營建施工品質與公共安全。

監委表示，經查核在建公共工程發現，每年大約有400多位專任工程人員跨2家以上營造廠執行業務，還有部分專任工程人員簽證數量頗多疑似異常，且該數量統計尚未區分案件的面積規模與樓層高度，上述人員是否違反《營造業法》規定，尚待營建署與工程會查證後依法處理。

監委批評，有關民間私人工程跨營造廠執業情形及私人工程執業案件數統計情形，營建署欠缺統計資料庫，遑論與公共工程資料庫勾稽主動示警，有關單位應健全資訊系統落實相關查核機制，確保施工品質與公共安全。

監委指出，工程主辦機關為管理營造廠第一線單位，平時管考廠商、工程人員出差勤、證照與人員是否一致、是否為租借牌等等，因此要確認不是租借牌且資格無誤後，由該機關填寫登錄在標案管理系統中，是最能發現租借牌情形的第一線單位，重要性不言可喻。

監委表示，部分機關未詳實審查及妥適控管系統表單填寫，導致未能落實查證施工期間廠商聘用的人數及資格是否符合規定，工程會應就所列工程缺失個案進一步查明，如涉違反法令或未落實執行者，應移請主辦機關依法或契約約定處理。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
威力彩今飆8.8億！　「4生肖、4星座」衝了
全家限時「隱藏優惠」曝！　1步驟免費喝飲料
快訊／陳將双UBA下一站！　政大獨招榜單獲正取
快訊／華視新聞出包　陳雅琳請辭總經理！
快訊／福和橋下男子頭部中彈　槍手抓到了！
她哭「後悔看阿妹演唱會」拿家人命去賭　網戰爆
俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領急赴頓巴斯
獨／2小時狂掃近4百萬！鳳梨挺「他」復出　爆乳妹彎腰亂入
快訊／中華射箭男團挺進世界盃金牌戰！
和平醫院院長確診　醫公開班表「吐11字」太感人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

管委會拒送餐！竟要居隔者「自己想辦法」　黃珊珊下令：今起開罰

快訊／羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

周玉蔻確診匡列22人居隔　黃珊珊曝李秉穎「1狀況下需隔離」

太魯閣號事故揭「租借牌」黑幕　監委要求工程會、營建署改進

兒童疫苗選莫德納引家長反彈　柯文哲喊「無魚蝦嘛好」：北市盡量配合

角逐新竹市長提名　鄭宏輝爆：林智堅可能心裡有別人

不只產發局長司機！北市2駕駛染疫　府內累計62人中鏢、478人居隔

快訊／北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

快訊／柯文哲提議以篩代隔　「政策再不改、北市一周內停擺」

蔡易餘感慨「戲劇化人生」　上周玉蔻節目遭命令居隔10天

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

管委會拒送餐！竟要居隔者「自己想辦法」　黃珊珊下令：今起開罰

快訊／羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

周玉蔻確診匡列22人居隔　黃珊珊曝李秉穎「1狀況下需隔離」

太魯閣號事故揭「租借牌」黑幕　監委要求工程會、營建署改進

兒童疫苗選莫德納引家長反彈　柯文哲喊「無魚蝦嘛好」：北市盡量配合

角逐新竹市長提名　鄭宏輝爆：林智堅可能心裡有別人

不只產發局長司機！北市2駕駛染疫　府內累計62人中鏢、478人居隔

快訊／北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

快訊／柯文哲提議以篩代隔　「政策再不改、北市一周內停擺」

蔡易餘感慨「戲劇化人生」　上周玉蔻節目遭命令居隔10天

MagSafe行動電源可以更新！　無線充電功率提升至7.5W

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

中華射箭女團世界盃奪銅　加射力退勁敵義大利

男友與「黃金獵犬」甜蜜依偎　她無奈PO「我被拍成狗」96萬人爆笑

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

林應然／清零無望　非常時期應有非常作法

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

快訊／衛福部估「4月底單日確診破萬」　疫調僅匡發病2天內接觸者

快訊／北市「1確診匡10.6人」　黃珊珊：企業、學校、機關很快停擺

周玉蔻確診！一周節目來賓曝　「3立委、8議員」藍綠皆入列

快訊／疫情升溫！5月起推動快篩實名制　衛福部要各縣市啟動居家照護

周玉蔻昨早才問李秉穎「有天你我都會染疫？」

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

快訊／北市聯醫某院長確診！19日出席議會委員會

快訊／北市確診增663例、1.2萬人居隔　柯文哲嘆：不得了

快訊／柯文哲提議以篩代隔　「政策再不改、北市一周內停擺」

北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

「新冠病毒不算挑戰」　沈富雄要指揮中心做好8件事

新北爆疫苗荒！　衛生局：周六起沒疫苗可打

快訊／新北本土今＋1000　果菜市場明起管制「進場條件3選1」

更多熱門

相關新聞

教養院生遭虐待致死　監院糾正苗栗縣政府

教養院生遭虐待致死　監院糾正苗栗縣政府

苗栗縣私立德芳教養院去年發生員工涉虐待、毆打28歲李姓自閉症院生致死案，監察委員王幼玲21日表示，政府對身障安置機構的監督查核不周、評鑑輔導不力，督導機制嚴重失靈，監察院通過糾正苗栗縣政府及衛福部，並且促請法務部督導檢察機關查明。

蔡易餘存款不到50萬　還花20萬買大師墨寶

蔡易餘存款不到50萬　還花20萬買大師墨寶

莫拉克風災永久屋現況「慘不忍睹」　監委要政院：正視品管

莫拉克風災永久屋現況「慘不忍睹」　監委要政院：正視品管

余天存款281萬還背房貸　還給余祥銓205萬

余天存款281萬還背房貸　還給余祥銓205萬

三接工作船擱淺藻礁受損　監察院糾正中油

三接工作船擱淺藻礁受損　監察院糾正中油

關鍵字：

太魯閣號租借牌工程會營建署監察院賴鼎銘林盛豐

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面