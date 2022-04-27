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吳明峰含冤23年再審無罪定讞　監委：落實司法正義守護人權

▲「高雄市政府新聞局前局長丁允恭有辱官箴案」記者會，監察委員王美玉說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察委員王美玉。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員王美玉27日表示，吳明峰冤案在監察院提出調查報告，建請法務部研提再審後，台灣高等法院以調查報告所指測謊瑕疵為由，准許開始再審，並且判決吳明峰無罪，檢察官不服上訴後，經最高法院駁回，吳明峰終獲無罪定讞，落實司法正義、守護人權。

2名女子在民國88年遭少年持西瓜刀搶劫，警方循線鎖定前科犯吳明峰，被害人也指認吳明峰就是強盜者；案經檢方起訴，一審判決無罪，二審改判刑5年，上訴後最高法院維持二審判決，全案確定。

王美玉透過新聞稿指出，吳明峰被訴在民國88年間，持西瓜刀嚇令被害人張女交出財物，涉嫌強盜案件，員警以吳明峰單一相片提供給被害人張女及目擊證人謝女指認，鎖定吳明峰為搶匪，經檢察官起訴，第一審地方法院雖判無罪，但上訴至高等法院後卻改判有罪，處5年有期徒刑定讞。

王美玉說，吳明峰透過平冤協會向監察院陳訴，經過監察院調查，有兩點重大發現。第一點，發現本案測謊圖譜中膚電反應（GSR）的紅色曲線，斷裂處似有以徒手繪製藍線接續，並非都由測謊儀器產出曲線的瑕疵。

不過，針對測謊瑕疵，法務部表示，可能是因為謊儀器指針的噴頭阻塞，或者是墨水乾枯而未呈現出曲線，因此研判鑑定人以手工筆墨填補，方便判讀，而無法構成再審要件。

第二點，員警提供吳明峰單一照片讓張女、謝女指認，有嚴重誤導之嫌，法務部則回應，張女、謝女在偵查、審理程序中已多次指認吳明峰為兇嫌，因此她們的指證供述，可以作為本案的證據。

王美玉表示，監察院過去調查涉及測謊鑑定瑕疵的冤案眾多，也曾出版「測謊之亂人權之失」一書，本案台灣高等法院109年度聲再字第473號裁定，應是司法實務上首次採納監察院報告所發現測謊鑑定瑕疵，可以作為開啟再審的新事證。

王美玉說，本案110年度再字第11號再審判決，也認定本案測謊鑑定，存在明顯的重大瑕疵，無從為被告不利的證明。另外，判決理由中也清楚明白地指出張女的指認，有諸多前後矛盾，且受到員警單獨指認與一對一指認的既定刻板印象所影響，因此張女指認後的證述，確認被告就是本案搶匪的證詞，不具有可信性。

王美玉認為，張女的指認既然有明顯重大瑕疵，就不能單憑此種有瑕疵的證述，對被告做不利的認定，本案再審法院排除有瑕疵的測謊鑑定及指認程序，落實司法守護正義、守護人權的決心，應該給予肯定。

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