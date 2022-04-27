快訊／北市「軟性封城」條件曝　25％專責病床擋不住將禁內用、停課

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲26日表示，必要時要「軟性封城」，引發民眾擔憂；事隔一日被問到「軟性封城」意思，柯文哲解釋，就是與2021年6月三級警戒差不多。面對台北市議員鍾佩玲質疑，北市府一邊喊封城，一邊拍板舉辦大型活動，柯文哲則說，倘若確實需要軟性封城，就是比照2021年6月三級警戒方法，停止餐廳內用、停課。

▲柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲27日下午赴台北市議會報告追加減預算，由於外界質疑「軟性封城」意思，使柯文哲於質詢前進行5分鐘簡短說明，每天確診數上升到一定程度，一開始先不公布足跡，接著縮小疫調範圍，再來是不做疫調、確診者追蹤，最後一道防線是專責病房要能應付確診案例，倘若醫療體系可以忍受，就盡量別干擾社會運作，否則要提高防疫等級。

台北市長柯文哲27日赴台北市議會報告追加減預算，鍾佩玲表示，柯文哲拋出「軟性封城」造成市民恐慌，且至今都沒有具體作為，卻仍拍板照常舉辦大型活動，標準不一，要求柯文哲具體說明，不要僅是隨口一句話，就影響200多萬名市民生活。

柯文哲回應，倘若「軟性封城」就要壓制餐廳用餐、鼓勵遠距上班，比照2021年6月作法再實施一遍，當時防疫最成功的地方在於未動用強制手段，只靠呼籲就可控制疫情，相信市民素質夠高，用講得大家也會做到。

▲台北市議員鍾佩玲。（圖／記者黃克翔攝）

台北市議員李慶元質疑，台北市有10％急性病床轉為專責病床，並已準備1300多床，目前有700多張都是空床，倘若未來剩下幾張床位，就會採取下一步動作？柯文哲認為，現在急性病床只開到10％，但極限可到25％，看最後要「開大撐過去」或其他選擇，「我還沒做最後決定。」

李慶元提及，醫療量能是柯文哲的最後底線，但若急性病床開設到25％能撐過去，顯見柯文哲也不想有其他動作。然而柯文哲卻保守回應，「不一定，如果每天確診1萬人還可以撐過去，但真的到（每天確診）5萬人，我不覺得我們能應付。」

被問到若25％急性病床轉為專責病床後仍不足，接下來是否就會停課？柯文哲直言，「停課、停餐廳內用。」

李慶元追問，停課是台北市政府可以自行決定，那禁止餐廳內用是否也可由地方政府決定？柯文哲認為，2021年5月就有做到，可見市府講話，民眾還是會聽，且八大行業可能也要暫停，「我認為我們縣市政府就能決定。」