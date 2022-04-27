桃園+1452！信昌機械累計74確診　產後護理之家保母染疫...已淨空

▲0427桃園疫情記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡怡萍／桃園報導

今（27）日指揮中心公布全國新增8822例確診個案，其中桃園就有1452例，連日來屢創新高，桃園市長鄭文燦在疫情記者會中表示，目前桃園居隔有1萬4123人，但因配合實施3+4新制，正在大量解隔中，人數將會很快下降，以4/26為基準日，居隔10天改為3+4的有4625人，預估這幾天逐漸回歸到新方案，人數會減少很多。

鄭文燦指出，昨日桃園施打高端專案接種，不分年齡、第1、2、3劑皆可，共開設24處社區篩檢站，目前共施打了6367劑，比過去數字高出很多，而等莫德納疫苗到位後也將在開1、2次接種站，以繼續提高疫苗覆蓋率。

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關於幾個重點個案，台灣國際航電中壢廠4/25、26兩天採檢出150例，其中本國有17例、移工133例，已命該廠區進行清消、提出員工健康計畫，全廠區員工必需每2天快篩1次，密切注意身體變化，執行分倉分流，衛生局督導整個清消計畫的完成。

另外，信昌機械共採檢617位，2天共採出74名確診，外籍56例、本國18例，鄭文燦強調，移工通常具有比較大的生活工作群聚性，所以染疫後經常會擴大，各職場針對移工健康管理需要定期篩檢，要納入安全營運指標。

至於幼嘉產後護理之家有保母確診後，即安排專案採檢，共有產婦、幼兒各20名，工作人員43名，目前該處已全數淨空，產婦與幼兒都沒有症狀，鄭文燦也強調這種護理之家或長照機構，都需要加強防疫指引，以確保安全無虞。

另外位於楊梅的兒少安置機構「台灣國際兒童村」，有4個住民、2工作人員，共6人確診，已請該機構就地隔離，其他所有人員快篩為陰性，但還是要進行第二輪快篩以確保安全。