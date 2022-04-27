台南逃逸外勞近700人　台南藍軍憂防疫破口讓南科和長照風險大增

▲台南市議會國民黨團指出，台南有623位逃逸移工，勞工局報告卻隻字未提移工防疫，南科等高科技產業和長照機構是否會因防疫漏洞爆發疫情，勞工局和警察局全力查察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議會國民黨團在勞工局工作報告中不滿指出，台南有623位逃逸移工，但從桃園科技大廠百名移工染疫，到宜蘭移工收容所近93％確診，勞工局報告隻字未提移工防疫，南科等高科技產業和長照機構是否會因防疫漏洞爆發疫情？是否有不法組織操控外籍移工，讓逃逸移工案日益增加，勞工局、警察局全力查察！

尤榮智表示，疫情真的失控了，台南市逃逸外勞人數多達623人，勞工局如果不積極管理，將會增加台南市染疫的風險，因為外勞離鄉背井，所以喜歡在假日在公園等公共場所群聚消磨時光，但看看東南亞嚴重的疫情，加上國內疫情，勞工局真該好好管理逃逸外勞問題。另外，請都發局積極檢討，各區閒置十五年以上的公共設施保留地，帶動地方建設和發展。

王家貞指出，不解勞工局工作報告對於外籍移工問題隻字未提，目前台南共有57000位產業和照護移工，看看之前桃園龜山科技大廠，因百名移工染疫而被迫休廠，加上日前宜蘭外籍移工收容所，篩檢276人居然208人染疫，台南有南科園區、及多個科工區，還有數百家長照機構，若外籍移工因群聚而染疫，不但會嚴重衝擊長照機構危及老人，更會讓高科技產業受到影響，所以防疫如何防疫漏洞防疫破網，有無跟其他局處合作追蹤，讓議會跟市民安心，都在人口地方聚集。

李中岑也說，安南區有總頭寮、和順工業區，還有台南科工區，又鄰近南科，逃逸移工本來就很難抓，現在正值疫情爆發當際，喜歡群聚的外籍移工一人染疫就一群人染疫，如何確保安南區民，尤其是老人家安全？台南市府真的應該積極跨局處處理，另外，在鄉下很多店家或廠商面臨缺工，根本不知道雇用逃逸外勞要繳交十五萬元的罰金，勞工局應反映這種情況。

林燕祝則明白指出，外籍移工逃逸是由非法組織，換句話說是有不合法的仲介在背後操控，這些逃逸外勞被抓到居然都能口徑一致說，「今天才剛到台南」，為了國人健康和安全，勞工局應該跟警察局合作，共同打擊不法。另外，民眾陳情，有雇主以減班減薪方式放無薪價，目前疫情日益嚴重，陳情民眾希望，輕症居家照顧者能否在收到隔離書起，向政府申請防疫補償金1天1千元。

林美燕說，因為疫情，外送員安全的問題在再度被凸顯，外送可以上樓嗎，接觸確診者風險高，如果外送員無法加入公會，染疫卻會因無勞工身分求救無門，勞工局應出面協助，現在疫情嚴重，勞工因染疫跟資方發生勞資紛爭，也請勞工局主動出面處理，並設立理賠窗口供民眾諮詢。

盧崑福說，安平國宅都市更新，從7年前賴清德要都更，至今進度仍一直延宕，大家都擔心地震會危及此危樓，2百多位居民住此，本來住戶都更只要花1百多萬現在物價飛漲，要自付2百多萬元，為何當時能公辦不公辦，要自辦至今仍不能開工，出事誰負責？

曾培雅說，勞工局應重視勞工權益，不要讓黑工在勞工市場流竄並保障本國勞工權益，也要正視職災只要業者違法請依勞基法開罰，在協助勞工弱勢方面，勞工局已結合工會，完成26戶的弱勢勞工住宅改善，做的不錯繼續加油。平實營區都更招商將興建480戶3年能完工，希望市府能提早公布承租人條件、租金和房型，打造適合移居東區。

方一峰說，勞工要請防疫假，因為人數多，接不到疫調，拿不到居隔單，居隔天數一下從十天變成三加四天，勞工局應該從旁協助，另外西港人口正成長，應該是南科外溢效應出來，加上北外環開闢，未來南科工作人口可能達13萬人，所以市府應該重視西港通盤檢討。

蔡育輝則痛批民進黨執政，20年前讓民代介入白河勞工中心，也就是統茂的經營，投資5億多其實其中4億6千萬元是政府出資，政府公開招標應該是以金額高低定輸贏，為何讓他們用圍標方式10年又10年的取得統茂經營權，今年又將招標，請台南市政府不要違反公平公開方式招標行圖利之實，應採價格標，以最高標者得標為原則。