5／1「類火車」再增2路線！交長坦言：台鐵五一罷工已無挽回餘地

▲台鐵勞動節表定列車停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵工會發起五一勞動節不加班抗爭，當日表定列車全數停駛，交通部擬訂應變計畫，透過客運、高鐵、遊覽車、九人巴士等不同運具載送旅客。交通部表示，「類火車」路線從10條增列至12條，新增高雄火車站到屏東、新左營到屏東2路線，交通部長王國材坦言，「看來五一應該是沒有挽回餘地」。

交通部昨晚召開會議，再度討論五一勞動節的疏運計畫，其中「類火車」路線從10條增為12條，增列「高雄－鳳山－屏東」共88班次，首班車高雄05:30、屏東05:30，末班車高雄23:10，屏東23:10，行經高雄、鳳山、屏東；「新左營－屏東」共102班次，首班車新左營05:30、屏東05:30，末班車新左營23:10、屏東23:10，沿途行經新左營、屏東。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，「看起來五一應該是沒有挽回的餘地」，但他這幾天會再嘗試與工會溝通，仍是希望應變計畫備而不用，五一當日他將從台東一路往北，沿線視察疏運情形，並對同仁表示感謝。

王國材表示，當日執勤的司機員人數是動態變化，因此可能會視人力狀況安排加班車，並會提前在車站及網站上公告列車動態。王國材表示，安全改革列車不可能停下，接下來會盡力與工會協商，盼能討論出最大共識，一起推動台鐵公司化。

王國材也再度向社會大眾道歉，「這件事我沒有處理好，我向社會大眾道歉，交通部將落實應變計畫，盡全力減低對旅客的影響」。