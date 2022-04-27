台鐵51休假影響統測　考生搭遊覽車、計程車費用由教部支應

▲潘文忠（左）表示，統測考生因台鐵關係，需要搭乘遊覽車或計程車到考場，費用由教育部支應。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

技專校院統一入學測驗（統測）將在本週末登場，外界擔心台鐵51勞動節罷工會影響考生，教育部長潘文忠今（27日）表示，教育部已經做最壞打算，並以最高規格來進行後續對考生的提醒跟協助，若考生因台鐵罷工前往考場有困難，可由學校安排接駁車，包括遊覽車或計程車，費用由教育部來支應。

統測將在週六（4/30）及週日（5/1）登場，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再度創最低紀錄，而師生與家長除了要擔心疫情影響考試，台鐵在5月1日的罷工，也讓外界擔心陰影影響考生權益。

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立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠，針對「各項大型考試與各級學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估，以及5至11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節」進行專題報告並備質詢。

▲立委張廖萬堅關心統測考生因為台鐵集體休假影響權益。（圖／記者許敏溶攝）

對於台鐵將在51勞動節集體休假，立委張廖萬堅在質詢時相當關心對近8萬名考生權益有所影響，潘文忠表示，教育部已經做了最壞打算，並以最高規格來進行後續對考生的提醒跟協助，除了提醒學校，要以沒有火車行駛下提醒考生要有相關替代交通方案，若考生真的因台鐵罷工前往考場有困難，可由學校安排遊覽車或計程車作為接駁車，相關費用則由教育部來支應。