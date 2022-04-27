3天1.6萬例！醫支持柯文哲的「軟性封城」　直到這件事完成

記者陳俊宏／綜合報導

26日全台新增6295例本土確診，再創歷史新高，近3天相加超過1.6萬例。台北市長柯文哲直言，預估5月7日台北市單日確診數會破萬，必要時會「軟性封城」。對此，輔大醫院兒童急診科主任王聖儒表示，他支持柯P的軟性封城。

王聖儒在「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」臉書提到，26日傍晚採檢大軍持續湧入，發燒、呼吸狀病童已經堆了滿坑滿谷，「我支持柯P的軟性封城，直到我們的小學生都打完第一劑疫苗，不然醫療跟公衛的量能很快崩壞！」他也提醒，這是新冠海嘯前的兒急日常。

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▲▼去年5月三級警戒期間，民眾「自主封城」。（圖／記者李毓康攝）



26日新增6295例本土確診，其中台北市有1302例。柯文哲表示，「必要的話，還是會軟性封城，要降低整個活動」；不過，他也發現老百姓「滿樂天」的，很多餐廳都客滿，但隨著疫情的變化，他們也會每天跟市民公告策略，而這未來一周將會是關鍵期。

針對柯文哲講「軟性封城」，台北市政府發言人陳智菡受訪時解釋，柯文哲認為若按照數字持續攀升，卻沒有採取進一步公衛手段的話，此數字恐怕會飆升太快，導致醫療量能無法負荷，所以才拋出有需要就得「軟性封城」的方法，但具體作為得視此周狀況做觀察。至於「軟性封城」是否會禁止餐廳內用？她回應，目前暫無此考量。

▼柯文哲拋出「軟性封城」。（圖／北市府提供）

