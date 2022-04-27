前台大醫：柯P估死4萬人犯嚴重錯誤！點名「這1族群」是關鍵

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林氏璧：柯P估死4萬人犯嚴重錯誤！點名「這1族群」是關鍵

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲預估年底確診量最高400萬人、恐有4萬人死亡。（圖／北市府提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台北市長柯文哲24日直言，台灣走向共存的最壞情況是確診量最高400萬人，估計將死4萬人。前台大感染科醫師林氏璧認為這以美國1%致死率做估算的方式犯了嚴重錯誤。他說，致死率與5大因素有關，其中多國沒打疫苗的長者致死率偏高，點名「這1族群」將是關鍵，但時間已越來越緊迫了。

前台大感染科醫師林氏璧今（27）日在粉專指柯文哲估算年底將有400萬人以上染疫，恐釀4萬人死亡，「此估算方法犯了嚴重的錯誤！」如同先前分析兒童致死率應該要抓Omicron，不該把過去變種病毒也抓進來看一樣。之前的病毒毒力較高、容易攻擊下呼吸道，加上早期沒有疫苗保護，美國即使打疫苗覆蓋率目前也沒有台灣高，因此總致死率較高。

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林氏璧以紐西蘭、香港及韓國來看，過去疫情較不嚴重，累計迄今都是Omicron，致死率分別為紐西蘭萬分之5、韓國萬分之9、香港萬分之76，「因此如果台灣有400萬人確診，套用在這3個國家的致死率的話，紐西蘭是2000人死亡，韓國是3800人死亡，香港則是30400人死亡。」

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲影響致死率的原因有很多，醫療量能也是其中關鍵。（示意圖／記者屠惠剛攝）

致死率數字高低與多重因素有關，林氏璧解釋，包括疫苗覆蓋率，醫療量能是否能即時救助中重症，抗病毒藥物是否能即時給予，以及年長者感染比例是否能壓平感染曲線讓高峰不至於太高等等，「其中疫苗覆蓋率，特別是長者的疫苗覆蓋率是降低致死率很重要的因素。」

林氏璧接著說，紐西蘭75～84歲長者新冠疫苗2劑覆蓋率將近100%，而台灣75歲以上長者第1劑覆蓋率僅78%，有20%長者完全沒打疫苗，「雖然看全人口的2劑、3劑覆蓋率我們和紐西蘭數字差不多，但長者的覆蓋率還有很大的進步空間。」若長者在短期內無法大量提升疫苗覆蓋率，他估計台灣新冠致死率最後會落在韓國與香港之間，數字應偏向韓國（萬分之9）。

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▲林氏璧呼籲還沒打疫苗的長者盡速接種疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧指出，日本、韓國長者疫苗打得比台灣好，假設台灣400萬人確診，死亡人數可壓在萬人以下，「致死率可以壓在0.25%以下，我個人認為表現就已經很好。當然希望透過各種努力，我們可以盡量壓低這個數字。現在還來得及！但時間越來越緊迫了！」

香港此波已釀119萬人確診、9061人死亡，其中72%人一劑都沒打，超過95%為60歲以上長者，80歲以上長者沒打疫苗致死率高達16.42%，但打3劑可壓到1.08%，林氏璧說，「不要看台灣目前中重症這麼有限的數字就在瞎子摸象說打疫苗沒用，數字不是這樣看的。你們根本沒搞清楚分子和分母。」

林氏璧直言，「打疫苗的人多，絕對數字當然會看到發生中重症很多都是打疫苗的呀。香港這麼慘痛的經驗擺在眼前視而不見，還在懷疑打疫苗不能防重症防死亡，不要再反智反科學了好嗎？」到確診高峰前的時間不多了，請多關懷身邊長輩，希望能重新考慮是否接種疫苗。

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