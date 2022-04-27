游淑慧批柯文哲「軟性封城」練肖話　秀LINE證北市視預警於無物

▲游淑慧秀LINE截圖指北市府活動照辦。（合成圖／翻攝自游淑慧臉書、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情快速升溫，台北市長柯文哲推估北市5/7單日確診數破萬，因此為確保醫療量能，必要時會採「軟性封城」。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評柯文哲「練肖話」，她一周前就提醒市府疫情會擴大，但各局處本周仍辦群聚活動，柯市府視預警於無物，只想藉吵架來造高聲量。

柯文哲昨召開北市防疫記者會，表示在沒有任何動作下，把居家隔離縮短，估計到了5/4北市單日案例達5000例，5/7將會破萬例。柯文哲指出，假設陽性率達10％，單日5000個PCR陽性，代表一天要篩5萬人；1萬例確診就得單日做10萬人PCR。

柯文哲說，要將醫療量能控制住，不能有醫院無床可用的情況，必要的話，還是會軟性封城，要降低整個活動。北市府發言人陳智菡則解釋，柯文哲認為確診數持續上升，卻無採進一步公衛手段，可能導致醫療量能無法負荷，所以提出軟性封城的方法，這方面目前無禁止餐廳內用的考量。

對此，游淑慧27日上午在臉書表示，自己4/14就提醒市府這波疫情會越來越大，但直到今天各局處許多活動仍照辦。游淑慧也上傳一張LINE截圖為證，顯示游4/14傳訊息給民政局，建議母親節活動先暫緩，而對方則回應，「剛發文（跟里長討論過）只發禮品，不辦聚會」。

游淑慧批評，花公費、辦群聚活動，然後柯文哲跟我們說疫情嚴重可能軟性封城，「你知道自己在說什麼做什麼嗎，把台北市民莊肖偉嗎？」柯市府視預警於無物，只想著用吵架、批評來造高聲量，「也是一個一天到晚練肖話的」。