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上海疫情新增48死　無症狀及輕症患者採中醫藥治療

▲蓮花清瘟,中醫藥,移動檢測站,黃璐琦。（圖／CFP）

▲中成藥蓮花清瘟在上海疫情救治上扮演重要角色。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海新冠疫情於2022年4月26日0至24時止，新增本土新冠肺炎染疫者13562例，本土死亡病例48例。染疫死亡者平均年齡80.85歲，最大年齡99歲。在上海本輪疫情救治方面，大陸國家中醫藥管理局副局長黃璐琦表示，除極少數孕產婦、嬰幼兒和特殊患者等不適宜人員外，在無症狀感染者和輕型、普通型，是以中醫藥治療為主。

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲老年危重症病患是上海現階段救治重點對象。（圖／CFP）

據了解，上海新增的48例死亡病例中，患者主要合併患有嚴重的多臟器基礎疾病，包括腦出血、腦梗後遺症、冠心病、心肌梗死、心功能不全IV級、高血壓3級（極高危）、阿茲海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺惡性腫瘤晚期等。患者入院後，原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

▲蓮花清瘟,中醫藥,移動檢測站,黃璐琦。（圖／CFP）

▲大陸國家中醫藥管理局副局長、中工院院士黃璐琦。（圖／CFP）

對於上海疫情診療方案，黃璐琦指出，在最新的國家第九版診療方案提出了明確中醫藥的指導原則，推薦包括「三藥三方」和針灸推拿在內的技術方案，並且各地根據實際情況，體現規範性與「三因制宜」相結合。

黃璐琦表示，現在救治工作的重點就是針對老年人的重型、危重型，「上海市中醫藥管理局已經組建了國家和市級的專家組進行會診和巡診，制定了相應的中醫藥救治的共識，定期開展病例研討，每日對老年危重病例進行中醫藥救治情況的統計。」

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