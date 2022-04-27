一家5口自主快篩3陽性　爸怨成確診孤兒「篩檢排到看不見尾巴」

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名爸爸27日凌晨在臉書PO文抱怨，因為女兒出現感冒症狀，他週一上班也略感不適，一家5口自主快篩3個陽性、2個陰性，但打1922打了7、8通，每通都等超過半小時還是打不進去，衛生局也是都在通話中，於是決定先去採檢站，結果人多到連隊伍最末尾都看不見，現在幾千例就這樣，月底要是真的破萬例不就更慘。

▲原PO自主快篩陽性。（資料照／記者林悅翻攝，與本文當事人無關）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，女兒上週就有感冒症狀，持續2天，週一（25日）他要上班，因為略感不適通報公司，做快篩是陰性，但試劑在半小時後出現第二條淡淡的紋路，懷疑是陽性，當下決定馬上回家，並讓家人也進行快篩，結果5個人中有3個陽性、2個陰性，他嚇了一跳立即撥打1922求助，打了7、8通每通都等超過半小時，還是打不進去，改打衛生局也是全部通話中，重播幾十次還是一樣，「頓時不知道該怎麼辦，想說去採檢站，下午整個桃園只有2個站，排到看不到尾巴。」

原PO接著說，女兒才8個月大，因為先前有2歲童染疫離世的案例，他鐵了心認為就算要自費幾千元，也要到醫院做PCR，還好醫生用了公費名額，等到26日中午打開健保快易通，通知結果是陽性，「好了，確診了，接下來呢？沒人告知我，沒人通知我」，於是他又打了1922，等了40分鐘還是無法接通，衛生局連轉接語音都沒有，依舊是通話中，「想要配合陳部長說的主動通報、主動告知，可惜的是沒有辦法告知啊，不是無限等待就是佔線聲，請問怎麼通報？」

原PO無奈表示，他是因為自己快篩陽性去做PCR才知道確診，後續有問題又求助無門，如果他沒被通知、沒被要求，可能會帶著病菌傳染給更多人，「防疫人員都很辛苦，但編了一堆預算，1922不能加人嗎？衛生局接電話的不能再多些人來處理嗎？我都陽性了也沒人理，沒被居隔通知也沒被疫調，難怪越來越多人染疫。」

原PO抱怨，現在確診數幾千例就搞到1922、衛生局大塞車，萬一月底真的破萬例不就更慘，「共存不是這樣玩的，還是我搞錯共存的意思？要全國70％人民染疫才能達成全國免疫嗎？這才是共存的意思嗎？想想沒疫苗打的小孩行嗎？」

文章公開之後，掀起千名網友留言熱議，「辛苦了！祝福您全家早日康復」、「現在感覺確診都要變孤兒」、「我4月22日確診，到現在也還沒拿到隔離通知書，家裡4人已經3人確診」；也有網友緩頰道，PCR陽性就會被通報，只是要等衛生局聯絡，「這時候請你馬上居家隔離，通知這3天跟你有密切接觸者自主管理，有迫切醫療需求可以打119，有需要用藥也有藥局能送藥到府，確診真的沒什麼，請把資源留給更需要的人。」

▼原PO抱怨1922和衛生局的電話都打不通。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）