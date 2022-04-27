染疫男陰莖短4公分！　醫證實「不可逆症狀」：15％有性功能障礙

▲美國30多歲男子染疫後，陰莖發生不可逆的性障礙。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

我國逐漸走向與病毒共存，確診人數攀升同時，許多罕見症狀案例也隨之增加，美國近日一起特殊案例則是一名男子表示，他確診後陰莖縮短了1吋半（約4公分），醫生則表明「新冠陰莖」確實存在，而且「無法自己復原」。根據統計，確診男性中，5%會出現睪丸或陰莖萎縮，15％的人則出現性功能障礙。

英國《太陽報》報導，該名匿名的30多歲美國男子在Podcast節目「How to Do It」中表示，去年7月染疫之後症狀相當嚴重，當他終於出院時，卻發現自己有勃起性功能障礙，「我的陰莖縮小了，在我確診之前尺寸是在平均之上，雖然不大，但肯定比一般人大。現在我大約有4公分都沒了，變成絕對比一般人短。」

「很明顯是血管損傷造成的」，男子說醫師認為這應該會是永久症狀，「這其實不重要，但確實影響到我在床上的自信。」

英國倫敦大學針對染疫復原後的「長新冠」（long Covid）症狀進行研究，對象擴及56國203個病例，大約5%男性在確診後出現陰莖或睪丸縮水的情況，大約15%的男性則有勃起性功能障礙。

波特蘭（Portland）的泌尿科醫師溫特（Ashley Winter）解釋，確診後產生勃起性功能障礙，然後部分人出現「新冠陰莖」，其實是一連串的骨牌效應，「勃起性功能障礙確實會導致陰莖變小。」

溫特表示部分男性確診後陰莖會有勃起問題，血管損傷導致無法完整充血，就會導致陰莖縮小。不過溫特也表明，男性只有在身體本身出問題所引發的勃起性功能障礙之後，才可能面臨陰莖縮小的情況，像是得到癌症；若是因為擔心上床表現或心情抑鬱等心理因素，勃起性功能是確實可以改善的，也不會導致陰莖變小。

不過雖然醫師認定染疫後造成的勃起性功能障礙不可逆，但專家指出目前醫學上已有針對這類障礙進行的療程，也可以透過增長手術恢復陰莖的雄偉。然而溫特醫師也強調，許多時候不滿陰莖長度的往往是男性自己，不是伴侶。