同事確診！新北男「請假居隔第4天」沒被匡列　淚嘆2點：要吃土了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名網友無奈透露，因為同事確診，自己是密切接觸者，於是被要求自行請假居隔；然而，已經第4天了仍未收到任何匡列通知，讓他欲哭無淚，直言保險無法請領，扣薪又扣全勤，「再這樣下去，下個月要吃土了。」

網友在「汐止集團」發文提到，「同事確診、我是密切接觸者。但已經第四天了，卻沒收到任何匡列通知，而公司要求員工，自行請假在家隔離，光全勤和薪水就扣了好幾千。」

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他不禁感嘆，「有保疫苗險，但又必須有匡列證明才有理賠，這樣下去下個月要吃土了！況且又不是自己的問題，是同事確診我才被要求請假，然後被扣這麼多錢，打去衛生局問又一直說等通知。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「那就只能等了，確診量和隔離數字太大了消化不完。全勤部分看能不能再和公司爭取看看了」、「應該是作業塞車了」、「你先確認公司有無通報出去」、「懂你的感受，我旁邊和前面的同事確診，公司15日通報衛生所，並要我們有心裡準備，等著被匡列隔離，就這樣一直等到20日下午， 我才接到志工打來關心身體狀況，志工說要我再等衛生所的電話，然後20日傍晚才接到」。

值得一提的是，針對與確診者足跡重疊，或像原po被視為密切接觸者，而需要居隔的情況，勞動部表示，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或予以不利的處分。

而未出勤期間，因與請假有所區別，建議雇主以「防疫隔離」註記，另因隔離事由亦不可歸責於雇主，所以並未強制雇主給付該期間的薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。

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