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桃園一家「快篩3陽2陰」速衝PCR　結局傻眼！機警爸：那破萬怎辦

醫院採檢人潮。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名父親日前發現異狀，機警讓全家人做快篩，眼看結果三陽兩陰，再趕忙赴醫院PCR；然而，他在確診後想通報，卻遲遲無法聯絡上相關單位，不禁無奈嘆，現在幾千例就這樣了，那之後破萬不就更慘。

這名父親在「爆怨公社」娓娓道來，女兒上周出現感冒症狀，兩天後他也感覺到不適，於是通報公司做快篩，一開始是陰性，但半小時後又出現淡淡的第二條線，所以當下他馬上返家，讓全家人自主快篩，篩出三陽兩陰

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他表示，「馬上打1922，但打了7、8通，每通都超過半小時仍未通，改打衛生局更直接跳掉，重撥10幾次都一樣，本想說去採檢站，但整個桃園只有兩個站，排到看不到尾巴，加上8個月大女兒有症狀，所以鐵了心，要自費幾千元也認了，直接去醫院掛急診，好在醫生用公費讓全家做PCR。」

隔天，原po打開健保快易通，確認了自己確診，「我又打起了1922，依舊半小時、40分鐘的等待，仍然無法接通；桃園衛生局連轉接語音都沒，依舊熟悉的佔線聲，然後我再重打，一直努力的想主動通報，可惜沒有辦法告知阿！

▲▼本土疫情持續嚴峻，確診數連續數日破千。（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

他不禁感嘆，「今天是我自主的全家快篩，自行去做PCR，如果我今天帶著病菌在外，不知還會傳染多少人，難怪越來越多人染疫，而自主的人即使陽性，沒有人可以幫忙，有問題也沒人可以回應。」

原po直言，「防疫人員都很辛苦，但編了一堆預算，不能再多些人來處理嗎？現在才幾千例，就搞得1922、衛生局無法通報，陳部長的月底破萬例，不就更慘了，共存不是這樣玩的，還是我搞錯共存的意思？」

對此，不少網友心有戚戚焉，紛紛回應「我哥也確診了5天，才被送到防疫旅館」、「目前通報人數太多，醫療人員有限，專業人員又不是隨便找就有」、「現在政策亂七八糟，都搞不懂」、「預計3天後會聯絡你，安排疫調，請在家隔離戴口罩，並耐心等待」、「大約2天後疫調就會找你了，先自己居隔吧！如果有嚴重症狀可打119就醫，有問題但永遠找不到人時，找為民服務的里長吧」、「這就是現在的情況啊，別懷疑，而且身邊越來越多嬰兒、小孩確診，真的只能自立自強了」。

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