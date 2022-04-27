確診數直飆！有五一又有母親節「要取消？」　網抖：只怕塞爆

▲確診數字不斷飆高，不少人紛紛問卦要不要過勞動節、母親節。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣正處在與病毒共存的陣痛期，本土確診數已連續多日破千，甚至往5位數逼近，但眼見五一勞動節和母親節在即，PTT就有不少人紛紛發文問卦，「母親節會回家團聚嗎？」「今年母親節可以正常過嗎 = =？」「五一和母親劫（節）有人取消行程嗎？」「現在還敢出去玩嗎」，話題引發熱論。

再過3天，勞工們就可以放勞動節3天連假，有些人已經安排出遊；另外，5月的第二個星期日（5/8）又迎來母親節，也有人早預訂好餐廳，想帶媽媽吃頓好料。就有鄉民在PTT的Gossiping發文，「在確診人數不斷攀高的情況下，還堅持五一行程的有多少？在染疫人數節節攀升的時刻，仍堅持母親劫（節）回家孝親、與母同慶有多少？」

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還有網友也發文表示，同事都已經排好特休，準備要連放6天假，現在卻猶豫「預定的旅遊行程該取消嗎？」話題引發熱論。有人便回憶起去年的情況，不禁直呼，「每年五月固定爆一次？」「不怕疫情，只怕雨後暴雨。」因為2021年5月初，陳時中在立院備詢時表示，國內防疫並未升級、聚會指引也沒有加嚴，基本上「不建議取消聚餐活動，母親節可以照常過」，結果一星期過後（5／15），指揮中心就緊急宣布雙北第三級疫情警戒，4天後再提升為全國三級警戒。

但畢竟台灣逐漸走向共存，鄉民們都頻搖頭，「這禮拜連假肯定玩爆。」「雪隧蘇花不知道又要塞到幾點。」「室友照常出門玩，取消？錢你付？」「都要開放了還不敢出門，那要等到幾年後才敢？」「餐廳都訂好了是要取消什麼行程？」「吃爆啊！你躲過今天，下禮拜就沒事了嗎？」也有人認為，會擔心的自己就會取消，「已經被家人通知母親節別出去吃，也別回去過節吃蛋糕，老人家有時比我們更緊張。」「阿妹讓我噴了4800大洋= =。」