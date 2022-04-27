見友人感謝關心！他一想「可能確診」才驚覺：病毒真的離很近

▲原PO發問「身旁有人確診嗎？」引發話題。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著本土疫情蔓延，每日新增病例持續打破紀錄，越來越多人中鏢，就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他滑臉書時看到朋友狀態，對方表示謝謝大家關心，現在只想好好休息等到復原。原PO仔細一想，才驚覺友人可能是確診，並意識到一件事，「病毒真的離我們很近」，不禁發起閒聊，「身旁有人確診嗎？」

這位網友文中表示，「滑臉書看到朋友狀態，表示謝謝關心，現在只想好好休息，等到復原會跟大家說」，他想一想覺得對方可能是確診了，才意識到病毒真的離台人很近，忍不住好奇「大家有親近的人確診嗎？」

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貼文一出，不少人馬上分享身邊狀況，「有，症狀就是咳嗽、流鼻水、喉嚨痛這樣，沒有發燒，家人的症狀比得流感時還輕微」、「好幾個，不過幾乎都是年輕人，輕症在家」、「朋友的媽媽、同事小孩的同學，有點抖」、「朋友一家，一開始只是小孩，一週後大人也感染了。」

還有網友表示，「老公的妹妹+妹夫+三個小孩確診，但都輕症已痊癒，只是有後遺症，似乎長期咳嗽不會好了」、「朋友得了，但除了我跟少數人，其他朋友都不知道，後遺症就是過了好幾個月還是聞不太到味道，前幾天在其他朋友面前裝，說某東西好香啊！」

但也有人搖頭，「認識的人完全沒有人確診」、「身旁目前沒有，朋友家附近或同事家人倒是有」、「還真的沒有，我記得有人說，都沒有的話表示沒朋友」、「沒有，但有居隔的」、「家人、親戚、朋友都沒有，可能大家都是邊緣人吧？」還有一些人直嘆，「疫情真的是照妖鏡，決定隱匿足跡與接觸者、有症狀還不戴口罩的，真希望可以不用再跟這些垃圾有交集」、「有國中同學確診，然後超高調日日更限動，不知道的人還以為是什麼光宗耀祖的事。」