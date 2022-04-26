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200元買一個機會！高市府豪送百萬特斯拉　5／1抽最後一台

▲高雄開就賺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「高雄開就賺」5/1壓軸將抽出最後一台特斯拉電動車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府於2021年10月推出「高雄開就賺」活動，發行高雄券對接中央5倍券，振興受疫情影響商家，整體活動4月30日將截止。經發局推計整體活動共創造逾232.8億元效益，最大獎百萬特斯拉電動車，目前已抽出6輛，最後一輛預計5月1日抽出，呼籲民眾快把握最後5天消費登錄抽大獎！

經發局長廖泰翔表示，高雄券面額50元，去年同步對接5倍券推出，不僅有完整的紙本方案協助百貨、旅宿、餐飲及美容美體、視聽歌唱、釣蝦等受疫情影響嚴重業者，更有全國唯一地方加碼對接信用卡、行動支付與電子票證的數位方案，同時對接中央八大券，日月抽最大獎是百萬特斯拉電動車，只要有消費就能抽，可說是最有誠意、方案最豐富、對接最廣的地方加碼方案。

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▲高雄開就賺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高市府兩波發放商圈夜市券帶動銅板經濟，創造1.2億元效益。（圖／記者許宥孺翻攝）

廖泰翔強調，高雄券對產業振興效益顯著，全市逾2萬家、近7成店家參與，高雄銀行統計截至今年3月底兌領5倍券金額約60億元，與高雄券相關消費占比高達71.6%，與之前3倍券相較，兌領金額成長近24倍，可見高雄券引領5倍券消費落地高雄，整體推計創造232.8億元效益，其中5倍券帶動消費落地高雄約125.4億元、抽獎帶動106.2億元消費，商圈夜市券也創造1.2億元效益。

廖泰翔特別提到，從日月抽活動抽獎發票登錄資料分析，截至今年3月底登錄發票達702萬張，登錄金額達108億元，平均每張發票金額達1,543元，與綁定5倍券登錄發票最低金額200元計算，高雄券帶動的消費乘數達7倍以上，來自外縣市的消費達2成，高雄券執行效益可觀。

▲高雄開就賺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲店家感謝高市府推出高雄券，助攻業績成長，高雄券及商圈夜市券使用期限只到4/30。（圖／記者許宥孺翻攝）

對高市府兩波發放商圈夜市券帶動銅板經濟，大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄肯定說，各界反應都很好，對業績成長真的很有幫助。高雄市新鹽埕商圈繁榮協會理事長謝文純也肯定商圈夜市券對店家業績有幫助，真正鼓勵民眾拿到商圈夜市券在地消費。

光華觀光夜市發展促進會理事長顏永峻說：「商圈夜市券是高雄市政府傾全力來推的活動，讓市民都非常有感，第二波消息傳出電話接不停，對商圈夜市非常有幫助，50元小面額真的很好用。」六合國際觀光夜市發展促進會顧問詹金翰坦言，六合是觀光型夜市，國境封鎖後幾乎看不到外來觀光客，「這次市府的夜市券救了六合一大把，如果沒有這個小補，六合夜市真的很慘。」

經發局特別提醒，日月抽最大獎百萬特斯拉電動車，目前已抽出六輛，最後一輛預計5月1日抽出，此外還有每日送iPhone 13、每周送光陽電動機車、藍芽喇叭等等大獎，呼籲民眾把握最後5天消費，上高雄開就賺官網登錄取得抽獎序號，就有機會把特斯拉開回家。

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