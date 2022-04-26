居隔政策放寬到3+4！　柯文哲坦言「執行困難」：大概也撐不了幾天

記者杜冠霖／台北報導

居隔「3+4」新制今（26日）起上路，已居隔超過3天者，第4天改為自主健康管理，若有出門必要，需先快篩陰性，對此，台北市長柯文哲坦言，命令下來很容易，但快篩劑要怎麼送到被隔離的人手中，要確定他能夠做、還要做的準確、還要回報，用講的比較簡單、但實際執行比較有困難，「我非常清楚，這大概也撐不了幾天。」

對於中央緊急公布3+4，柯文哲指出，到昨天中午，北市居家隔離破2萬，如果確診人數再上升，居隔人數就爆錶了，現在可能已經會出現人要解除居家隔離了，才收到通知書的情形發生，已經造成整個系統出問題。

柯文哲表示，昨天中央公告3+4，坦白講隔天地方要跟進有很多技術上的困難，但緊急狀況我們也不想抱怨，這的確是有困難才會這樣做，中央公布的居家隔離，「我非常清楚，這大概也撐不了幾天，因為前3天還是要隔離，後面才是用快篩代替隔離。」

對於3+4政策，柯文哲指出，命令下來很容易，但快篩劑要怎麼送到被隔離的人手中，要確定他能夠做、還要做的準確、還要回報，用講的比較簡單、但實際執行比較有困難。

柯文哲表示，會盡力去執行中央的3+4，但執行上有困難，醫療跟防疫相關的系統不能垮掉，凡是醫療跟防疫相關的就用快篩代替隔離。

▼隔離政策放寬成3+4。（圖／台北市政府提供）

