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「守護蔚藍台東 綠島動起來」　台東縣環保局推動海洋保育

▲海洋保育行動不是口號，要從您我做起。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海洋保育行動不是口號，要從您我做起。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於日前至綠島舉辦「守護蔚藍台東 綠島動起來！」海洋保育活動，共有淨灘等3種類型，環保局表示，熱愛台東海洋、生物保育行動要從您我做起，環保局每年也將持續透過像淨海活動、海洋環境教育宣導等相關活動，都希望海洋保育行動從您我做起，共同維護海洋生態及環境。

環保局指出，當天海洋保育活動分為3種類型，第1類型為淨灘淨海，結合綠島環保艦隊、潛海戰將清理海洋廢棄物，共清理出295.14公斤海洋廢棄物，第2種類型為宣導活動，邀請綠島國小學生進行海洋環境教育宣導，最後1類型辦理海洋油污染教育訓練，邀請綠島鄉公所、海巡署第十五海巡隊、台灣中油-綠島加油站等單位參與，強化當地海洋油污染應變量能。

每年環保局也會持續舉辦以海洋議題為主的宣導及教育訓練等活動，包含實際行動清除海洋垃圾、宣導拒絕使用化學防曬乳、海洋廢棄物危害及海洋生物保育等主題，以化學防曬乳及海洋廢棄物為例，化學防曬乳中的化學物質會破壞海洋生態，再者對海洋狩獵者而言，海洋廢棄物大多與海中生物外觀相似，容易造成誤食阻塞海洋生物的消化道，導致牠們因飢餓或感染而死亡，讓我們多使用物理性防曬用品，並動手撿拾海灘垃圾，一起守護蔚藍海洋。

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