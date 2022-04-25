台東+35增57足跡！小吃部延伸持續擴大　學校再加1師7生染疫

▲台東今日+35。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(25)日新增35名確診者，從疫調結果初步推論，有17例成功地區活動足跡者、6例為小吃部足跡重疊者延伸至同住家人、5例為同校或同工作場域同行唱歌感染、外縣市旅遊足跡及延伸有2例、1例與外縣市確診者接觸傳染、1例為台東軍人到外縣市受訓感染、3例感染源待釐清。

衛生局說明，從初步疫調了解，17例成功地區活動足跡者中有16人為居隔其間確診。另外6例小吃部的延伸多為家人或朋友曾至小吃部消費後，接觸而染疫。5例同校、同工作場域或同行唱歌感染，其中有2人分別是國中、高職學生，因同班同學確診而感染，另外2人因與確診者一行唱歌而感染、1人為同職場同事感染。1例為台東軍人到外縣市受訓感染，還有3例感染源待釐清，相關足跡共新增57處。

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▲台東今日+35。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，今(25)日校園新增確診7位學生及1位老師，累計共48生5師，分別為公東高工、池上國中、寶桑國中、三民國小和平分校及福原國小各1位學生，豐田國中新增2位學生；關山國小1位外聘教師確診。

▲台東今日+35。（圖／記者楊漢聲翻攝）

因疫情造成學校停課資訊部分，新港國中、三民國小、成功國小等校停止實體課程至4月29日，忠孝國小(含分校及附幼)、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼、豐田國中，也因確診及匡列已達該校1/3班級數，為確保安全，除豐田國中全校停止實體課程至5月2日，其餘各校(園)都到5月1日；另海端國小、福原國小及東海國中1班級學生與確診者接觸，匡列隔離，為審慎起見，海端國小與福原國小兩校該班停止實體課程至5月1日、東海國中則到3日。今日新增有公東高工因確診及匡列已達該校1/3班級數，改為全校均停課至5月2日，另成功商水1班、關山國小1班則是今天停課，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。