14年後中職重返台東　公布縣民索票網址...每人限索2張

▲睽違14年中職重返台東，今日公布縣民索票網址 每人限索2張。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鄉親有福了，經台東縣政府積極主動爭取，2022年中華職棒上半年例行賽，中信兄弟5月24、25日在台東第一棒球場安排主場比賽，將與樂天桃猿進行2連戰，今(26)日在台東縣政府大禮堂召開縣民回饋票券記者會，並公布索票網址，並自5月14日起開放上網登記序號索票，每人可索2張，且僅能點選一個場次，歡迎台東鄉親踴躍索票。

大力協助台東爭取職棒賽事的中華職棒秘書長楊清瓏、中信兄弟球團領隊劉志威今天也到台東邀請球迷進場，並由卑南國中棒球隊表演開場。2人都表達很榮幸可以看到職棒比賽在台東舉辦，尤其中信兄弟隊內有不少台東籍的球員，聽到消息後都很興奮！

▲睽違14年中職重返台東，今日公布縣民索票網址 每人限索2張。（圖／記者楊漢聲翻攝）

特別高興在中華職棒的牽線與中信兄弟球團肯定，台東睽違14年再度舉辦職業賽事，許多國內棒球好手都來自台東，球員家人及關心棒球的鄉親不用跑到外縣市，就能欣賞台東子弟的球技，為選手加油！

縣府為服務鄉親，將自5月14日上午9點起到15日下午6點止，開放中信兄弟回饋票，提供身份證字號V、或設籍台東的民眾上網免費登記索取，兌換票券序號，每組身分證字號可索2張票，且僅能點選1場球賽，索完額滿為止，索票網址為https://web.boe.ttct.edu.tw/baseball2022/。

索取方式民眾請上網選擇比賽日期場次及票券張數，再登錄個人資料送出，索票成功會給1組序號，民眾可以截圖，拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場憑序號及身份證證明文件兌換票券，想入場感受棒球賽事的民眾手腳要快，登記後未索取的票，則視同放棄，縣府將於當日比賽前(晚間6點至6點35分)在棒球場門口釋放出去給鄉親。