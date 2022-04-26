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吳鳳科技大學就業博覽會　3000多個就業與實習職缺

▲▼吳鳳科大校園徵才就業博覽會 3000個就業與實習職缺。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大校園徵才就業博覽會 3000個就業與實習職缺。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區陸續有大埔美、馬稠後工業園區成立，以及嘉義科學園區掛牌籌備，人才需求越趨迫切。吳鳳科技大學肩負著產業人才培育重任，秉持在學期間培育學生專業技能的理念，以利於畢業時與職場無縫接軌。

▲▼吳鳳科大校園徵才就業博覽會 3000個就業與實習職缺。（圖／吳鳳科大提供）

吳鳳科大26日舉辦「2022安薪生活~校園徵才就業暨實習博覽會」，目的是為了讓即將畢業的同學充份了解職場需求，且透過校外實習課程，讓學生在學期間即可體驗就業技能需求，以利於畢業即就業。

▲▼吳鳳科大校園徵才就業博覽會 3000個就業與實習職缺。（圖／吳鳳科大提供）

在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署協助下，本次校園徵才活動吸引了台積電、群創光電、遠東機械、和大工業、勤誠興業、昇陽國際半導體、長榮酒店、精英國際幼兒園等約109家企業廠商參與就博會活動，有3000多個就業與實習職缺。各企業除了提供就業、實習面試媒合機會外，並設有獎學金、留任獎金等機制；透過產官學合作共同培育人才，讓學生於在學期間可以安心求學與實習體驗。

嘉義縣大埔美、馬稠後產業園區也有多家廠商參與，並有聯合徵才、代收履歷服務攤位，呼應嘉義縣政府「創薪嘉義」理念，讓嘉義學子可以在家鄉工作並有安心生活的就業環境與福利。

吳鳳科大蔡宏榮校長表示，本校深耕在地近60年，以「務實致用」為方針，培養理論與實務兼具的時代青年，成為嘉雲地區人才培育之重要基地。蔡校長在會場中也大力邀請各優質廠商，及早規劃產學合作方案，可從校外實習扎根、訂單式產學合作培育人才，甚至從大一或高中職開始啟動，營造學生安心、家長放心、企業滿意的優質學習與就業環境。

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