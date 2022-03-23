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台南首場大型就業博覽會26日善化登場　提供超過7000個工作機會

▲台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，將於3月26日週六上午9時至12時，在善化區文康育樂中心辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，將於3月26日週六上午9時至12時，在善化區文康育樂中心辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，將於3月26日週六上午9時至12時，在善化區文康育樂中心辦理。

活動邀集台積電、台灣國際航電（GARMIN）、帆宣系統、瀚宇彩晶、啟碁科技、南科贊美酒店等83家廠商提供7077個工作機會，其中有61家廠商提供4337個超過3萬元以上薪資的職缺。

▲台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，將於3月26日週六上午9時至12時，在善化區文康育樂中心辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23日在新營民治市政中心1樓大廳舉辦2022「台南好生活，台南呷頭路」Part1就業博覽會行前記者會，黃偉哲市長、勞工局長王鑫基、南科管理局主任秘書林秀貞、柳營區公所區長陳玉惠、鹽水區公所區長陳文琪、善化區公所主任秘書胡勝陽、大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、臺南市職業工會總工會理事長黃江福、台南市職業總工會秘書長吳允昌、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、育德工家校長張榮修等多位來賓親臨記者會，鼓勵求職者3月26日一起來「台南呷頭路」。

黃偉哲市長感謝南科管理局、善化區公所、徵才廠商以及各界協會、工會協助市府辦理本場就博會，黃偉哲說今年第一場就業博覽會3月26日將於善化文康育樂中心辦理，善化距離南科近，許多南科廠商都有前來設攤，對有心想在南科工作的市民朋友是一大就業機會，台南2021年的失業率是六都最低，勞動參與率是六都排行第二，這是勞資雙方及市府共同努力的成果。黃偉哲表示市民朋友如有求職需求，勞工局職訓就服中心有設置就業服務台提供專人就業服務協助，另求職者也可參加就業博覽會，由市府搭起企業及民眾的就業橋樑，以協助廠商找到好人才、民眾找到好工作。

勞工局王鑫基局長表示，為協助廠商徵才、市民就業，打造台南宜居的就業環境，不僅開辦大型就業博覽會，更有多場次在各區辦理的單一或小型徵才活動，為廠商找人才，為市民找頭路。王鑫基說2022年第一場大型就業博覽會，結合南科管理局共同舉辦，彙集南科廠商的求才需求，其中善化及鄰近地區共計有40家在地廠商釋出3331個在地工作機會，透過就業博覽會的辦理，提供廠商與求職者直接面試的就業媒合平台，讓求職者能順利就業。

▲台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，將於3月26日週六上午9時至12時，在善化區文康育樂中心辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月26日就博會現場除有多元職缺供求職民眾選擇，更提供「求職顧健康」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等貼心服務，並且為了鼓勵求職者投遞履歷，增加就業機會，活動當天只要投3家履歷，就有機會參加藍芽耳機以及體重計的摸彩活動，現場另有南科贊美酒店贊助兌換券、收納籃、環保餐具組、防災背包、善化農會枝仔冰等求職兌換好康禮，數量有限，送完為止。

▲台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，將於3月26日週六上午9時至12時，在善化區文康育樂中心辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為響應節能減碳，就博會當天提供免費接駁車自8時40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12時20分，另從市區搭火車到善化車站只要十幾分鐘，轉搭接駁車到會場也僅需10分鐘，求職相當方便，求職者也可利用大台南便捷公車運輸系統，善用「南下棕轉橘、北上藍轉橘」：新營、鹽水、學甲可搭乘「棕幹線」公車到佳里，南市六區民眾可搭乘「藍幹線」公車到佳里，並由佳里轉運站搭乘「橘幹線」即可直達會場（善化國小斜對面），勞工局提醒參加就博會活動者須配合體溫測量、實名登記以及全程配戴口罩等防疫措施，就博會相關資訊可洽詢（06）6330820。

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