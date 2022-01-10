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吳鳳科大學生藥物濫用宣導活動 　推動無毒校園

▲▼ 吳鳳科技大學110學年防制學生藥物濫用宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 吳鳳科技大學110學年防制學生藥物濫用宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學110學年防制學生藥物濫用宣導系列活動陸續展開，校長蔡宏榮校長更擔任一日宣導志工，以實際行動呼籲大家對防制藥物濫用的重視，一同拒絕毒品危害，共創永續的無毒環境。

蔡宏榮指出，現今社會變遷，年輕學子對於氾濫的網路資訊不易做出正確了解及判斷，可能間接導致校園霸凌、組織犯罪及毒品入侵校園事件層出不窮，因此維持友善安全校園環境，一直是不可忽視的教育與校園安全議題，尤其是現今毒品氾濫程度遠超過預期，因此他提醒同學千萬不要因一時好奇使用毒品，近年來毒品使用年齡更有下降趨勢，教育部資料統計，首次沾毒在19歲以下者比例竟高達22％，除了自毀前程、戕害身體，更讓社會付出沉重的成本。

▲▼ 吳鳳科技大學110學年防制學生藥物濫用宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

推動無毒校園的環境，一直是吳鳳科技大學努力的目標，學務長林明輝表示，目前推展反毒運動區分教育宣導、清查與輔導三面向，結合民間、公益團體、政府及社區資源辦理反毒教育多元宣導活動，將反毒議題融入課程教學，營造健康無毒的友善校園；也走入社區對外推廣，傳遞拒毒反毒觀念。而學校仍會秉持「清新健康校園」理念，繼續向無毒校園目標前進，因為這數字每降個1，就代表拯救了更多人的幸福與健康。

在防制藥物濫用系列的宣導活動中，首先登場的是拒絕毒品聯名簽署活動，配合開學週邀請學生參與，籲請同學遠離毒品誘惑；此外辦理拒絕毒品創意標語比賽，透過參賽者巧思及創意，以『打擊毒品』的主題，希望我們擁有的是沒有毒品氾濫的的美麗校園！除了校內宣導以外，本校反毒志工宣講團也前往學校週邊國中、小實施反毒宣講，透過生動活潑的帶動方式，引導小朋友能將反毒的概念傳達到家庭；而在社團活動中，配合防制藥物濫用宣導月活動，請到全民國防社辦理「打擊毒品，吳鳳接軌」BB彈射擊體驗活動，以具體行動向參加的同學宣導「我不吸毒」的健康性與正當性；此外也舉辦健康路跑活動，用路跑的形式來宣揚本次反毒活動主題，宣導愛惜自我及家人健康理念。　

除此之外，學校也特別整合地區資源，與民雄分局簽訂「維護校園安全支援約定書」，共同建置校園周邊熱點巡查，另也和民雄鄉衛生所合作，一同攜手做好反毒宣導工作，希望能夠在專業的諮詢及協助下，讓毒品能夠徹底地遠離校園。

值得一提的是，為了讓防制學生藥物濫用的議題及資訊讓更多人了解，主管反毒業務的軍訓室，特別開設經營臉書粉絲頁，林明輝學務長補充說明，在屬於年輕世代的網路世界，建立網路互動平台，運用影片、照片等，讓更多人瞭解毒品的害處，同時也以打卡按讚領獎品的方式，來吸引更多的人能夠瀏覽最新訊息，提高聲量，自從用這種按讚方式以後，網路聲量提高了許多，是非常值得推廣的方式。

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