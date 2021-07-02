畢業生注意！航運「就業博覽會」7／22登場　供3千個職缺線上面試

▲航港局舉辦就業博覽會，提供畢業生線上面試的機會。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

近日正好是大學畢業的新鮮人進入職場之際，受到疫情影響，不少學生苦嘆找不到工作，交通部航港局將於7月底辦理首次以航運產業為主題的「人生航海王 航向新時代–2021交通部航港局航運產業就業暨升學線上版博覽會」，預計提供3,000個以上工作職缺及國內航運相關升學招生資訊，另提供線上面試。

航港局指出，許多產業受到新冠肺炎疫情的影響造成巨大的經濟衝擊，但是航運產業在這波疫情中，可說是逆勢成長，成為產業新興。為了讓更多民眾認識及瞭解航運產業，進而投入這個領域，特別針對產業發展趨勢廣邀航運各界共同辦理本次博覽會。

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本次博覽會從傳統商船航運、港埠作業領域，乃至當紅的離岸風電、海洋休憩等新型產業，以及與航運行政與教育有關的政府機關及教育學術都可見，是首次整合六大領域的全方位航運產業升學暨就業博覽會。

▲航運業在疫情中逆勢成長，成為新興產業。（圖／記者李毓康攝）

航港局指出，受到國內COVID-19新冠肺炎本土疫情嚴峻影響，博覽會將全面改為線上舉辦，並且提供長達1個月的就業及升學服務，活動內容除了傳統的徵才及升學資訊外，特別透過網路直播、線上面試、履歷健檢以及職涯諮詢、性向檢測，以全面的方式，提供全方位的服務。

首波登場的暖場活動為7月10日的「邁向偉大的航道博格斯特」直播節目，將針對「航運產業就業與升學」的議題，邀請業界專家及當前任職於航運產業各領域之第一線工作人員，讓外界瞭解航運產業的職場生活。

航港局指出，活動將於7月22日正式登場，屆時將於活動官方網站正式公告職缺資訊，並且提供廠商與求職者線上面試等服務。另將邀請航運產業專家於線上進行「專家講座」，分享航運產業的發展與未來，以及「人資專家」線上分享面試與求職技巧，同時提供專業諮商師的線上即時1對1的履歷健檢諮詢及職涯諮詢。

最新活動消息航港局將不定期發布於官方網站以及「航海風情話」臉書粉絲團，有興趣者可隨時注意。