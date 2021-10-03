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台66競速「撞飛路人」恐怖影片曝！　慘釀2死3傷

記者張靖榕／綜合報導

桃園市洪姓男子日前凌晨在台66線快速道路和車友競速，疑似車速過快失控衝向路邊，高速撞擊4輛轎車和5名路人，釀成2死3傷慘劇。事後影片曝光顯示，當時5名路人站在路邊聊天，發現洪男車輛高速接近後躲避不及，直接被撞飛。

桃園觀音競速2死3傷影片曝光。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書社團）

▲桃園觀音競速，路邊車友遭撞2死3傷。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書社團）

最新曝光的行車紀錄器影片顯示，9月17日當時觀音區快速道路九段平面路段路旁有數輛轎車停在路邊，並站著4男1女在一旁聊天，但很快其中一人發現不遠處有車輛高速衝過來，立刻奔跑躲避，其他人看到後也迅速反應，但由於洪男車速破百，難以逃開的人群在瞬間就被撞上。

其中兩人被洪男車頭擊中後直接撞往前方停放路邊的轎車，另外兩人則噴飛在旁，還有一人更直接被撞到在車頂上站起來。事後共4輛汽車毀損，27歲劉姓男子與36歲同性男子重傷，送醫後宣告不治；28歲高姓男子、25歲劉姓男子和22歲賴姓女子，全身則有多處擦挫傷，送醫治療後暫無大礙。

桃園觀音競速2死3傷影片曝光。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書社團）

▲車禍引來大批人群圍觀。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書社團）

警方對洪男進行酒測結果酒測值為0，調查發現他是車友，在凌晨參與競速時不慎失控發生重大車禍；據了解，遭撞飛的受害者間彼此並不熟識，研判應是車友關係才會在同一個地點。

大園警方偵訊後於17日下將洪男依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，事後查出邱男也同場競速飆車，經警方傳喚到案說明後，均依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。偵訊後邱男涉犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌、洪男涉犯刑法妨害公眾往來安全致人於死、過失致人於死罪嫌，因2人涉嫌重大，檢方認為有羈押事由均當庭逮捕並向法院聲請羈押。

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