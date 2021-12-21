　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

冬至吃湯圓　桃園保障社區照顧關懷據點好溫馨

▲「冬至」搓湯圓，觀音區保障社區照顧關懷據點好溫馨。（圖／李秀玉提供）

▲「冬至」搓湯圓，觀音區保障社區照顧關懷據點好溫馨。（圖／李秀玉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天是「冬至」，依民間習俗，家戶多半會在冬至時吃湯圓，象徵「團圓、圓滿」的意思。桃園市觀音區保障社區發展協會理事長李秀玉說，保障社區照顧關懷據點的長者因長年定期共聚、共學，情感有如家人，所以協會也依習俗辦理搓湯圓、吃湯圓活動，氣氛熱絡溫馨，大家一起經營快樂，增進健康。

李秀玉21日表示，台灣邁入高齡、少子化年代，使社區關懷據點為高齡長者提供在地服務、達到「在地老化」的功能，日益重要。因此，保障社區發展協會2013年成立後，遂於保障市民活動中心成立保障社區照顧關懷據點，參加桃園市推動新屋及觀音沿海地區醫療網路服務計畫，以主動將醫療資源帶入社區方式，辦理行動門診、遠距會診及預立醫療照護諮商(ACP)3大服務。▲「冬至」搓湯圓，觀音區保障社區照顧關懷據點好溫馨。（圖／李秀玉提供）

▲觀音區保障社區照顧關懷據點，配合桃園海客文化，也積極推展各項客家民俗活動。（圖／李秀玉提供）

同時也結合臺灣企銀辦理銀髮樂齡學堂，提供長者健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務。目前據點長者有50多人，平日據點餐飲由志工料理，而據點志工中，銀髮志工佔一半以上，所以是老人服務老人。

李秀玉表示，為了讓長者有被需要感，只要是有意願、有能力的長者，多半會鼓勵她們排班料理。近年來，保障社區照顧關懷據點陸續辦理過身障者福利、高齡者與家庭生活經營、兩性平權、失智症、三高預防及均衡營養等各項宣導，也辦理過長者太鼓、長者瑜珈、長者樂活舞蹈、園藝治療、芳香療法等課程，同時也配合桃園海客文化，也積極推展各項客家民俗活動。

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了
快訊／台南18：59發生規模4.6地震　震度最大4級
快訊／南台灣18：59發生有感地震　雲林嘉義台南震度3級以上
湯圓與湯分開煮「不是怕糊掉」！醫曝超毒原因
王力宏又中！「3星座」這時間點大破財　第一名帳單爆表
陳松勇遭爆有私生子　20年老友曝真相
李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了
王力宏《康熙》示範「搭訕招數」！　蔡康永：他不陽光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園蘆竹誠聖宮建廟50年　明起一連5天舉行祈安建醮大典

切割原石詐騙新伎倆　南警及時攔阻詐騙百萬元

冬至吃湯圓　桃園保障社區照顧關懷據點好溫馨

離岸風電百分百國產化最後一塊拼圖　首艘佈纜船明年抵台

推動優質長照服務　嘉義縣洪文芳獲金點獎肯定

2021台南建設亮點多　工務局2022加碼道路開闢與維護

雲林警暖心過冬至　台西警分局長請吃熱騰騰甜湯圓

宜蘭「地王」蟬聯20年！羅東民權路93號　每坪公告現值149.2萬

「台東食育提案所　美味食旅」新書發表

迎冬至！桃警局長請吃客家湯圓　頒獎勵金感謝一線員警辛勞

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

咬死男童比特犬「索爾」獲免死！　潘孟安曝新進度：將慎選認養者

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

桃園蘆竹誠聖宮建廟50年　明起一連5天舉行祈安建醮大典

切割原石詐騙新伎倆　南警及時攔阻詐騙百萬元

冬至吃湯圓　桃園保障社區照顧關懷據點好溫馨

離岸風電百分百國產化最後一塊拼圖　首艘佈纜船明年抵台

推動優質長照服務　嘉義縣洪文芳獲金點獎肯定

2021台南建設亮點多　工務局2022加碼道路開闢與維護

雲林警暖心過冬至　台西警分局長請吃熱騰騰甜湯圓

宜蘭「地王」蟬聯20年！羅東民權路93號　每坪公告現值149.2萬

「台東食育提案所　美味食旅」新書發表

迎冬至！桃警局長請吃客家湯圓　頒獎勵金感謝一線員警辛勞

陶嫚曼外出犯「媽媽致命錯誤」！　西裝老公沉默後…一舉動被推爆

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆拜託吳尊「人別不知足」　他現身回應了

賴祥蔚／短影音是影視劇的危機或轉機？

快訊／台南18：59發生規模4.6地震　震度最大4級

俄羅斯造船廠大火吞沒「建造中護衛艦」　3人受傷

恐怖畫面曝光　銀車逆向對撞休旅車3傷…一旁母子嚇壞跑走

快訊／南台灣18：59發生有感地震　初判震度3級以上

王光祥出任大同新董座　目標拚最快速度發股利！

連晨翔和好友競爭追校花　吳子霏美到難親近「上次被告白是小學」

才因台開案入獄服刑　扁婿趙建銘違法兼職再判撤職停止任用3年

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

珍愛藻礁公投落敗　護礁網民卻認為贏了

桃園四大公投成功　藍營拱他選2022

桃園男學生騎車自撞安全島1死1傷

蘇貞昌談大新竹合併升格　有力整合半導體產業

朱宗泰鐵漢柔情紙筆寫下「關懷同仁」

藍軍將缺席小英點燈抗議

中原大學「首爾國際發明展」　贏大滿貫

元旦連假　桃竹地區如何避塞車？

台中建國市場推滿額刮刮樂遊戲

冬至湯圓熱量易爆表　營養師建議酌量分食

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

冬至老習俗　「餉耗」重現苓子寮

台南麻豆戲院首辦封路消防演練

羅東夜市民權路93號　20年蟬聯宜蘭「地王」

更多熱門

相關新聞

快訊／郭台銘冬至偕同老婆、大女兒　帶湯圓替霹靂舞青奧選手打氣

快訊／郭台銘冬至偕同老婆、大女兒　帶湯圓替霹靂舞青奧選手打氣

鴻海（2317）創辦人郭台銘於今（21）日在臉書指出，老婆曾馨瑩長期以來一直默默支持各種青少年舞蹈團體，包括納入青年奧運比賽的霹靂舞BREAKING，並特別在冬至帶上湯圓，和喜歡舞蹈的大女兒妞妞，替即將在26日參與台北站積分賽的舞者們，加油打氣。

雲林警暖心過冬至　台西警分局團圓吃湯圓

雲林警暖心過冬至　台西警分局團圓吃湯圓

台南市勞工局、工會相約在冬至

台南市勞工局、工會相約在冬至

冬至「4生肖」財運大爆噴！　這些星座健康要注意

冬至「4生肖」財運大爆噴！　這些星座健康要注意

一吹風頭就痛到受不了！她整年穿襪子睡覺還覺得冷

一吹風頭就痛到受不了！她整年穿襪子睡覺還覺得冷

關鍵字：

冬至搓湯圓觀音區保障社區關懷據點

讀者迴響

熱門新聞

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

「演藝圈真清流是他」30年零緋聞

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

快訊／李靚蕾又說話了！　突提「陳建州、范瑋琪」

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

王力宏「請假不成求媽出面」！

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

與李靚蕾並列「3大女戰神」曝！

張學友驚傳破產！　本人親回財務狀況

救王力宏「宏媽的一封信」瘋傳…立法院高人出手

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面