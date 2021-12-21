冬至吃湯圓　桃園保障社區照顧關懷據點好溫馨

▲「冬至」搓湯圓，觀音區保障社區照顧關懷據點好溫馨。（圖／李秀玉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天是「冬至」，依民間習俗，家戶多半會在冬至時吃湯圓，象徵「團圓、圓滿」的意思。桃園市觀音區保障社區發展協會理事長李秀玉說，保障社區照顧關懷據點的長者因長年定期共聚、共學，情感有如家人，所以協會也依習俗辦理搓湯圓、吃湯圓活動，氣氛熱絡溫馨，大家一起經營快樂，增進健康。

李秀玉21日表示，台灣邁入高齡、少子化年代，使社區關懷據點為高齡長者提供在地服務、達到「在地老化」的功能，日益重要。因此，保障社區發展協會2013年成立後，遂於保障市民活動中心成立保障社區照顧關懷據點，參加桃園市推動新屋及觀音沿海地區醫療網路服務計畫，以主動將醫療資源帶入社區方式，辦理行動門診、遠距會診及預立醫療照護諮商(ACP)3大服務。

▲觀音區保障社區照顧關懷據點，配合桃園海客文化，也積極推展各項客家民俗活動。（圖／李秀玉提供）

同時也結合臺灣企銀辦理銀髮樂齡學堂，提供長者健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務。目前據點長者有50多人，平日據點餐飲由志工料理，而據點志工中，銀髮志工佔一半以上，所以是老人服務老人。

李秀玉表示，為了讓長者有被需要感，只要是有意願、有能力的長者，多半會鼓勵她們排班料理。近年來，保障社區照顧關懷據點陸續辦理過身障者福利、高齡者與家庭生活經營、兩性平權、失智症、三高預防及均衡營養等各項宣導，也辦理過長者太鼓、長者瑜珈、長者樂活舞蹈、園藝治療、芳香療法等課程，同時也配合桃園海客文化，也積極推展各項客家民俗活動。