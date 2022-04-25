高雄極樂圈燒不完！台塑群聚匡295人「22確診」　陳其邁下午說明

▲高雄娛樂場所出現零星確診個案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(24日)本土確診病例刷新高，值得注意的是，娛樂場所疫情仍有出現零星確診，另外在台塑林園廠部分也爆發22人群聚。市長陳其邁今早本應出席市政總質詢，但因應全國縣市首長防疫會議，特向議會告假，並於下午3點召開防疫記者會，說明最新疫況。

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▲彩虹林小吃部累計4天16人確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

在娛樂場所部分，高雄八大娛樂場所擴大採檢，自16日零時復業，21日就爆發仁武區「彩虹林小吃部」4名工作人員群聚，而後每日都有新增確診個案，截至24日已累計16例。羅馬商務酒店有2名顧客染疫、168商務酒店有1名工作人員確診，H男模會館1例、大帝國舞廳1例、羅馬皇城1例、樂世界小吃部2例。總計有7店24人確診。

▲台塑林園廠爆發22人群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局昨也在防疫記者會中，特別公布台塑林園廠有一起群聚事件，共有22人檢出陽性確診。指標個案49654，是22日公布確診個案，經釐清感染風險場域，發現他是健身房接觸者，疫調往前溯源，又連結到跨縣市旅遊足跡。

市府對此群聚三圈接觸者，第一圈市廠辦人員，共採檢50人，有21人檢出陽性；第二圈是職場接觸者，採檢96人，1人陽性；第三圈是家屬、外包廠商，匡列149人採檢全數陰性。

衛生局表示，總計採檢295人，有22人檢出陽性，第一圈就有21人，顯示確診者集中於廠辦內，第三圈同住家人無確診情形，顯示疫情處置和掌控能即時阻斷家庭傳播。