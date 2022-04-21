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確診怎麼辦？高雄「居家照護」9大QA懶人包　內含外送折扣碼

▲▼高雄市啟動居家照護服務。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市啟動居家照護服務。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日起啟動居家照護方案，符合5條件者即適用，並以居隔陰轉陽無症狀個案首納照護對象，確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物照顧、物資採買等。《ETtoday新聞雲》也特別整理9大QA懶人包，提供確診者了解SOP，內容還有外送折扣碼！

►我被通知確診了怎麼辦？

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市長陳其邁21日召開防疫記者會，會中特別提出7點說明。若被通知確診，按照準則應留在家中等候通知；一人一室、不共餐；戴口罩並觀察症狀；有常摸接觸的東西要消毒，聯繫曾經的接觸等並向他們說明。

▲我被通知確診了。（圖／高雄市政府）

►我接觸過確診者該怎麼辦？

與確診個在症狀發生前4天道隔離前有密切接觸，先留在家中自我隔離，並等候衛生單位通知。可先快篩看看是否有症狀，若快篩結果陽性，戴好口罩儘速至鄰近社區採檢站做PCR檢測，交通工具請自行騎車或步行，絕對不能搭乘大眾運輸交通工具，以免曝露感染風險，造成感染擴大。

▲我接觸過確診者怎麼辦。（圖／高雄市政府）

▲我是密切接觸者的接觸者怎麼辦？。（圖／高雄市政府）

►我是密切接觸者的接觸者怎麼辦？

請自我健康監測，等該位接觸者採檢陰性排除，他若是陰性，你就馬上解除監測。

▲我是密切接觸者的接觸者怎麼辦？（圖／高雄市政府）

►確診別擔心！高雄市提供居家照護送餐關懷服務

送餐對象以獨居或全家接受居家隔離且無親友協助送餐為主，送餐費用是自費，但弱勢戶則由市府負擔餐費。送餐期間以居家隔離期10天為主，生活關懷中心、里幹事會告訴你怎麼申請。

陳其邁表示，居家照護期間，用餐食物、物資也可以採線上購物，假如想外送飲食或到賣場、菜市場等訂購餐食和物資，Uber Eats、foodpanda或是高雄好家在就有提供整合型服務 。

▲高雄居家照護送餐關懷服務。（圖／高雄市政府）

▲高雄居家照護外送平台、超商、傳統市場外送折扣碼懶人包（圖／高雄市政府）

►高雄防疫關懷包裝了什麼？

高雄市針對確診者於居家照護期間發送防疫包，內容裝有照護手冊、口罩、體溫計、酒精、快篩試劑、泡麵、沖泡飲、餅乾、專用垃圾袋、門縫封條。

為什麼有門縫密封條？陳其邁特別提到，高雄曾發生防疫旅館群聚，市府特別請防疫專家考量一人一室隔離門，一般透天的門都有門縫，密封條能塞住門縫，由市府免費提供。

▲高雄居家照護防疫包。（圖／高雄市政府）

►居家照護期間，垃圾該怎麼處理？

陳其邁指出，關懷包裡有一個紅色垃圾袋，這是專用的感染生物性醫療廢棄物垃圾袋，特別設計可以封閉袋口，尖銳物品加以報紙包封。

原則上，解除隔離時再清運，若有及時清運需求，可向居家照護中心或里幹事提出申請，原則是每周收運2次，隔離期間不得清運大型垃圾或家電，逕自外出丟垃圾，可依法處新台幣10萬元至100萬元罰鍰。

▲高雄居家照護期間垃圾清運。（圖／高雄市政府）

►我確診了，家裡的毛寶貝怎麼辦？

飼主可自行就地照顧，或由動保處協助送至寵物旅館照顧，假如寵物急需就醫需求，聯絡平時就診獸醫，可安排視訊診療並宅配藥物，若需實體就醫檢驗，也可協助送醫就診。

▲居家照護寵物指引。（圖／高雄市政府）

►我是學生，我確診了！

停課不停學，停課期間採線上學習，校方都有妥適安排，假如生活因居家照護受影響，可向學校輔導室提出需求。

▲我是學生，我確診了！（圖／高雄市政府）。

►居家照護可提出什麼補償救助？

由社會局提供防疫補償，居家隔離者、照顧生活不能自理相關的受隔離者或因檢疫者而請假無法工作的家屬，於隔離結束豈可線上申辦，並向隔離結束之區公所申請，每人每日1000元。若有急難紓困需求，經財稅審查，解除隔離後向居住地區公所申請急難紓困。

▲居家照護可提出補償或紓困。（圖／高雄市政府）

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