快訊／高雄+145刷新高！「極樂高雄」又延燒　阿妹演唱會再+1

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情飆升，高雄市24日新增145例本土個案破新高。市長陳其邁召開記者會說明最新疫況，今日外縣市旅遊史15例，特定娛樂場所有7例，密切接觸者102例(同住親友53例、餐飲娛樂20例、職場環境24例、高風險區域5例)，居隔期間陰轉陽個案有17例，新案疫調中4例。其中有1人參加過小巨蛋演唱會。

市長陳其邁表示，目前高雄疫情，增加幅度最多的是在密切接觸者部分，尤其是同住親友和餐飲娛樂場所。因為週五和周六南北移動，在外地工作或外地念書的民眾回到高雄後，自己知道有確診者足跡重疊，因此到採檢站或自行快篩，但也造成同住親友和餐飲娛樂場所相關確診。

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衛生局指出，外縣市旅遊史仍有感染風險，像是昨日連夜疫調中，有18例居住地、工作地或一周前活動地都在北部，但陸續疫調都轉銜出去。今日高雄疫情，在外縣市部分15例，台北就佔了7例，其中案54514有小巨蛋阿妹演唱會活動史。

娛樂場所部分有7例，分別在羅馬帝國1例、樂世界小吃部2例，彩虹林小吃部再增4例。彩虹林小吃部累計確診者已有16例。另外有4例因檢驗報告在今早才出爐，後續正釐清感染源。