兒居家隔離　衛生局7天後改口「不開證明」！家長怒：拿不到保險

▲孩搭防疫計程車去做篩檢 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情持續延燒，有家長指出，孩子學校隔壁班的同學確診，因為補習班同班所以被匡列，也搭了防疫計程車去篩檢，沒想到2天之後，衛生所突然將隔離改為「自主管理」，因此不開隔離單，人妻超傻眼，防疫保險賠不了，政府的補助也無法申請，「明明就有隔離的事實，卻變成自主管理」。

人妻在臉書「爆料公社」發文，家中國小6年級的孩子，近日接到補習班的電話，告知孩子的補習班同學是指標個案，她打給衛生所確認，衛生所表示「授權給補習班和學校進行疫調，交上來的名單也會都開立隔離令」，所以才開始隔離，「孩子還有被防疫計程車載去做篩檢」。

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不過2天之後，衛生所卻說不用隔離，「通通改為自主管理，也不會開隔離單給我們」。人妻貼出補習班發放的通知單，於4月13日到23日進行居家隔離，但是由於訊息太多，衛生所直到20日才收到資料，因為居家隔離只剩下3天，所以列「自主健康管理」，不會開立隔離單。

人妻一聽氣炸，「明明就有隔離的事實卻變成自主管理」，保險不能賠、政府的補助也無法申請，「有隔離的事實卻不開隔離單，叫我們隔離就隔離，叫我們當沒這回事就沒這回事」。雖然教育局願意給證明，但是保險公司和政府補助只認「衛生所的隔離單」，不認教育局給的證明，「真的心很累，不知道要該向誰求償！」

▲衛生局表示，居家隔離只剩3天，因此不開隔離單。（圖／翻攝自FB爆料公社）

她坦言，理解基層人員的辛苦，但是明明已經被隔離，衛生所卻不願開隔離單，「後續會有保險無法理賠，補助無法申請的問題，並不是浪費大家的資源，特別是我自己就是防疫人員，被匡在家裡不能執勤，把工作轉嫁給同事，同事不計較，長官不刁難還很認真的給幫忙，實在很感謝」。

貼文一出，掀起網友們熱議，「政府很會幫保險解套」、「現在衛生所就是亂成一團躺平狀態，苦的真的是一般民眾」、「如果是衛生所判斷確定匡列隔離本來就應照正常sop開單子給被匡列隔離者，不是說因為剩三天就可以改自主管理」。