北市0至12歲兒童居隔指引出爐！家長可選2方式陪同　挑這項可外出

▲北市公布12歲以下學生居家隔離指引。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／台北報導

因應新冠肺炎疫情影響，台北市教育局24日晚指出，因應12歲以下學生在居家隔離期間無法生活自理，需要家長（或照顧者）陪同照顧，推出家長陪同照顧方案，包含陪同居家隔離、在家照護不接觸兩方案，對於家長請假陪同照護問題，台北市長柯文哲坦言，這就是為什麼這個禮拜只有國高中停課，「12歲以下自己有點猶豫。」

教育局說明，0到6歲學齡前幼童，必須由一個家長陪同居家隔離，家長會收到居家隔離通知書，和學生一起進行隔離及解隔。

至於6到12歲國小學童，教育局表示，有2個多元選擇，選擇1「陪同居家隔離」：家長（或照顧者）陪同照顧，家長（或照顧者）會收到居家隔離通知書，和學生一起隔離及解隔。

選擇2「在家照顧不接觸」：若家裡有一人一室的獨立空間，學生自己在房間隔離，家長（或照顧者）可以選擇由輪流陪伴，如此不用指定一個居家隔離者，家長（或照顧者）外出也不會受到限制。

對於12歲以下停課、家長陪同照護的問題，柯文哲坦言，這就是為什麼這個禮拜只有國高中停課，「12歲以下我有點猶豫，目前12歲以下沒有下令要停課，國高中也是原則上遠距教學，今天早上還是有10%的班級實體上課。」

對於家長陪同居家隔離的規定，有議員質詢時提到，家長現在必須要拿居隔書才能申請在家上班，否則就要請無薪假，是否可以讓家長拿停課通知跟企業申請在家上班，柯文哲表示，如果是因為確診者居家隔離，可以申請國家保障，如果是幼稚園自己停課，當然就沒有義務。