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高雄大姐頭撂人討債　「極樂高雄」傳播鏈也有她...辦案警員剉了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓男子欠曾女6萬多元，曾女便委託蔡姓友人幫忙討爛帳，雙方約定好在2月24日深夜到陳男家討債，蔡男帶著一幫人持刀衝進陳男家，陳男嚇壞急從4樓跳下逃命。市警局發動掃黑行動，日前逮獲蔡男等4人到案，不過曾女因和金芭黎舞廳確診者有接觸，隔離期間還發燒，請示檢察官後暫時先不執行逮捕。

▲債主上門跳樓逃生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲曾女帶蔡男等人上門討債。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

回顧這起案件，2月24日晚間11點多，警方獲報在前鎮區三多三路一處民宅疑似有人滋事，員警到場後發現一名陳姓男子骨折，身體有多處擦傷。

▲債主上門跳樓逃生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲曾女帶蔡男等人上門討債，陳男從4樓跳下帶傷逃生。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查後發現，陳男因消費糾紛欠了曾女6萬2500元遲遲不還，曾女多次催討未果，讓曾女很不爽，於是找了蔡男等3名朋友開車載她到陳男住家理論及討債，雙方約定好，若討債成功就對半拆帳。

這一幫人上到公寓敲門時，陳男透過門上的貓眼看到債主上門，還帶著棍棒、刀械等武器，他嚇得二話不說直接從4樓跳下，先是掉到2樓遮雨棚再掉落地面，顧不得全身是傷，用衝百米的速度從曾女面前逃跑，警方到場時，曾女和蔡男等人也已逃逸。

▲▼曾女撂人帶刀上門討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲此波掃黑行動逮捕135人。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市警察局自2022年4月6日起至4月20日止，配合警政署發動「全國同步掃黑行動專案」，共檢肅23名治平目標、同時逮捕手下成員135人，合計到案158人，並查獲衝鋒槍1把、改造長槍3把、短槍19把、各式刀械34把、子彈436顆等大批證物。

警方調查，以蔡男為首的討債集團自今年1月起，在高雄市犯下4起暴力討債事件，經專案小組追緝，蔡男等4人也在此波掃黑專案中被拘提到案，同時查扣刀械2把、大聲公1支、涉案手機7支等證物，全案依恐嚇取財、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼曾女撂人帶刀上門討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於11日晚間7點多同步搜索，但發現主嫌曾女因接觸金芭黎舞廳確診工作人員也被匡列隔離，曾女還向警方表示有出現發燒症狀、快篩陽性，警方不敢大意，請示檢察官後，暫時未逮捕曾女，但也不忘提醒曾女和衛生單位聯絡。

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