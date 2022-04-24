吳琪銘陪山田摩衣市場掃街　板土連線「在地傳承」

▲吳琪銘陪山田摩衣市場掃街。（圖／山田摩衣提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

民進黨新北市議員初選民調將於5月初展開，為了表達力挺，新北市土城區立法委員吳琪銘於今（24）日早上，陪同新北市板橋區議員擬參選人山田摩衣前往板橋、土城交界的瑞億市場共同掃街拜票，希望以自己在地的服務經驗，傳承給鄰近選區的山田摩衣。

吳琪銘表示，山田摩衣曾擔任立法院長游錫堃的秘書，在中央、地方有長達10年以上的服務經驗。過去於立法院接觸的時候，也一直覺得對方在工作態度、表現上十分亮眼，相信以山田摩衣如此資深的經歷，一定能為新北市民帶來更好的服務及問政品質。

山田摩衣表示，板橋及土城是重要的共同生活圈，在政策上有十分緊密的關係。吳琪銘跟自己一樣是從基層出身，從多年議員再獲得選民支持當選立委，更是獲得國會評鑑的優秀立委，期許自己未來如果能進到議會，也會向吳琪銘學習，一樣有優異的問政表現。

吳琪銘表示，板橋有非常多雲林鄉親，自己也是從雲林北上打拚的雲林子弟，希望雲林的鄉親能夠給年輕人一個機會，在5月2號至5月8號晚上的初選電話民調中，唯一支持山田摩衣，讓自己未來在立法院和新北議會的山田摩衣，能夠在中央、地方共同合作。