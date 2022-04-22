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山田摩衣獲林靜儀力挺　盼將「新女力典範」帶進新北議會

▲▼林靜儀力挺山田摩衣。（圖／山田摩衣辦公室提供）

▲林靜儀力挺山田摩衣。（圖／山田摩衣辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

民進黨新北市議員初選進入最後倒數，為了表達力挺，台中市第二選區立法委員林靜儀今（22）日親自拍片力挺新北市板橋區議員擬參選人山田摩衣，她表示，希望板橋區的市民朋友給予支持，相信山田摩衣一定能成為優秀的市議員。

林靜儀原定於今（22）日下午，陪同山田摩衣前往板橋重慶市場，共同品嚐板橋在地美食名店，並徒步於黃昏市場內掃街拜票。

不過，正好遇到立法院進行動員表決，林靜儀轉而拍攝影片及照片，親自試吃板橋在地知名鵝肉飯，並向山田摩衣及板橋鄉親致歉。即使本人無法親自前往，仍希望以自身的高人氣，向更多選民推薦山田摩衣。

山田摩衣表示，過去第九屆在立法院時，就對於林靜儀在醫療及性平上的專業非常佩服，也一直將林靜儀視為學習的目標。年初中二選區補選，自己也專程到台中參與輔選，希望能學習林靜儀在對抗地方勢力上新女力典範的展現。

林靜儀表示，山田摩衣過去是立法院游錫堃院長的秘書，曾經與對方在工作上有不少的接觸機會，一直對於對方的工作表現印象深刻。很高興有這個機會可以跟大家推薦山田摩衣，希望板橋區的市民朋友給予支持，相信山田摩衣一定能成為優秀的市議員。

▲▼林靜儀力挺山田摩衣。（圖／山田摩衣辦公室提供）

▲▼林靜儀力挺山田摩衣。（圖／山田摩衣辦公室提供）

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