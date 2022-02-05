山田摩衣累積10年國會經驗　童星出身要挑戰「新北最美選區」

▲新北市議員擬參選人山田摩衣。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣以童星出身，日前宣布投入新北市議員選舉的她，過去曾參與多部音樂錄影帶及連續劇的演出，也由於其學經歷佳及外型出眾，讓新北市板橋區被封為「最美選區」。山田摩衣受訪時也透露，很多熱心的民眾想要幫她介紹男朋友，但是現在沒時間談感情。

山田摩衣是日台混血兒，童星出身，曾參與演出江蕙MV《金針花》及連續劇《長男的媳婦》、《流氓教授》、《望鄉》等演出，隨後進軍政治圈擔任民進黨民進黨全國黨代表、前民進黨立委高志鵬助理，2020年則進入游錫堃辦公室任職秘書。

山田摩衣近日受訪時表示，自己投入選舉2個月以來，已經瘦了5公斤，「從11月份開始在地方上請益，每天跑行程下來都超過12小時，現在應該是最瘦的時候了」。

山田摩衣回憶，小時候跟媽媽逛街，遇到有人稱讚「小朋友長得很可愛」，就會問她要不要去拍服裝照片，後來從平面廣告拍到電視廣告，廣告露出後就有星探詢問「要不要參與戲劇演出」，之後更投入連續劇的表演，直到小學六年級後，為了課業才中斷出演戲劇。

▲民進黨立委蔡易餘力挺山田摩衣。（圖／記者林銘翰攝）



山田摩衣說，當時媽媽還是認為要以學業為重，而糗自己從小對語言比較感興趣，因此大學選修英文系，後來因緣際會到立法院實習，「沒想到一待就是10年」。

山田摩衣認為，今年對自己而言，是很不一樣的一年，因為要親自爭取民眾對她的支持，「我對於服務、參與公共領域事務非常感興趣」，她也坦言從2011年在國會當實習生，還沒有明顯感受選戰壓力，雖然曾經有10年幕僚經驗，但自己出來才能真正感受到那種壓力。

山田摩衣指出，自己每天早上都懸著一顆心，一直想著要如何分配拜訪或跑行程的時間，「就算很累還是要打起精神跟鄉親打招呼」，而且因為疫情的關係，現在都必須戴口罩，鄉親都只能看到半張臉。

山田摩衣也笑說，跑行程時遇到很多大哥、大姊會詢問她有沒有男朋友，「妳結婚沒、看起來不到25歲」，雖然聽起來很開心 ，但是自己在國會有10年經驗，「我是新人但不是新手，只是出道比較早」，她也坦言現在沒有時間談感情，「選完之後再說，現在就是拚民調」。