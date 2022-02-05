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蔡易餘與合體「板橋唯一」山田摩衣　示範簡單拳擊健身甩油趣

▲▼民進黨立委蔡易餘合體新北市議員擬參選人山田摩衣，示範簡單拳擊健身甩油趣。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蔡易餘合體新北市議員擬參選人山田摩衣，示範簡單拳擊健身甩油趣。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

過年是團聚的日子，不論是身在何處，大家都會想盡辦法回家團聚，有什麼休閒活動可以在過年期間一起同樂，又能同時健康運動，民進黨立委蔡易餘與新北市議員擬參選人山田摩衣合體，示範以家用遊戲機Switch來一場有趣的爆汗的休閒，讓大家在新春年假能一同開心共度新年。

在開始進行遊戲之前，蔡易餘首先戴上老虎口罩化身「胖虎葛格」，隨即與「巧虎妹妹」山田摩衣一起玩遊戲，希望可以甩油健康瘦身，兩人從拳擊、跳繩玩到煮菜，不只要看協調性，還會比消耗的卡路里。

蔡易餘笑說，「玩Switch流超多汗，這次我看真的要瘦了」，兩人經過一系列的激戰後，儘管山田摩衣賣力運動，但分數似乎不盡理想。

蔡易餘表示，這些遊戲都是日本人發明的，日本人發明遊戲讓台灣人好好玩，自己不論是拳擊、跳繩還是煮菜，都玩得比山田摩衣還要好，「我覺得山田摩衣就好好來服務板橋的鄉親，遊戲不是她的在行，有點笨手笨腳，還是我這個靈活胖子比較厲害」。

山田摩衣則解釋，這個故事告訴大家，身材不代表一切，雖然自己比較瘦，但是不見得比較靈活，「我非常認真，現在從早到晚馬不停蹄在板橋跟我們鄉親拜託」，拜託大家在民調初選時，給她在板橋服務的機會。

蔡易餘也呼籲，因為山田摩衣是台日混血兒，「有打AZ疫苗的民眾，接到電話一定要支持山田摩衣，一針一世情」，瞬間惹得現場笑聲一片。

▼民進黨立委蔡易餘（左）、新北市議員擬參選人山田摩衣（右）。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蔡易餘合體新北市議員擬參選人山田摩衣，示範簡單拳擊健身甩油趣。（圖／記者林銘翰攝）

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