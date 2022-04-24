港專家：香港逾400萬人染疫　已築起「免疫屏障」可趁早放寬措施

▲香港染疫高峰已過，近期確診數大幅下降。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅24日表示，香港感染新冠的實際人數可能超過400萬人，已經築起「免疫屏障」，抗體水平可維持半年甚至一年，就算放寬社交措施，疫情反彈的機會也很小。

孔繁毅在一個電視節目上指出，趁著現在自然抗體水平高，政府可以考慮加快放寬社交距離措施，「Omicron變種病毒傳染性高，個案清零很困難，最重要是防重症和死亡，避免醫療系統有很大壓力。」

孔繁毅認為，不用再等一個月才放寬社交距離措施，如果整體疫情下降，例如每日減少50人感染，兩、三個星期後每日確診個案將少於100例，屆時可推行第二期的放寬措施。

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不過，孔繁毅也說，5月31日前按「疫苗通行證」完成3針接種的要求還不能放鬆，「如果長者和兒童3針接種率達9成，可有條件逐漸對外放寬，例如取消航班熔斷機制，核酸檢測呈陰性便可上班，改為居家隔離。」

孔繁毅強調，若沒有出現Omicron以外的新變種病毒，香港新增個案可以跌至兩位數，並徘徊一段較長時間。

孔繁毅還說，香港與大陸、外國通關重要，相信隨著時間改變，大家的策略可能有輕微調整，如果香港穩控疫情，整體接種率高，加上確診數字低，相信通關指日可待。