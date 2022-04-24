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基隆+301！6歲以下29確診　386人「快速通道」申請居家照護

▲▼ 0424基隆防疫記者會 。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲0424基隆防疫記者會 。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

今（24）日指揮中心公布新增5092例本土確診個案，單日突破5千人大關，其中基隆新增301例，也首度超過3百人，基隆市長林右昌針對疫情表示，今天這301例中，男性144人、女性157人；年齡別以35-44歲最高，有47人占比15%，其次是45-54歲，有46人占比也大約15%，另外75歲以上的長者有8人，65-74歲有24人，6歲以下有29人。

林右昌指出，目前基隆市居家隔離人數4067人，較昨日增加49人，自主健康管理696人，較前1日增加38人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3877人，今天早上共計篩檢1722人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢7萬2127人次。

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▲▼0424基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

至於基隆市快篩陽性的專線，昨天有34個快篩陽性進線，15例PCR陽，2例PCR陰，17個已驗未出；今天上午有8個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌也報告COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有107床，目前已收治89床，還有18個空床數，空床率16.8％。

校園停課的部分，基隆市全校停課的有9校，包含4所小學和5間幼兒園，預防性停課的有1所小學以及7個幼兒園，部分停班的學校有59校、共133班（包括高中職10校、國中10校、國小21校以及18個幼兒園。）

林右昌說，基隆推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至今天上午，已累計評估698人，利用快速通道的有386人，有643人完成健康條件審核，符合資格已派案473人，另有170人不符合資格。

▲▼0424基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

另外，基隆市推出《500弱勢家戶防疫整合關懷方案》，針對確診或被匡列的經濟弱勢家庭，林右昌要求，全面審視並主動出擊，因為這些弱勢家庭通常不會主動尋求協助，或者不知道尋求協助的管道，因此不須等他們提出需求，透過社工以主動關懷方式，提供弱勢對象教育、醫療、急難救助等的協助，同時也宣導相關防疫須知及諮詢服務。

林右昌表示，也透過學校端，主動掌握需要協助的學生，有些可能是確診，有些可能是被匡列，除了醫療也提供教育、生活等相關的協助，也要求教育處需每日彙整提報。

另外，23日上午基隆市有某婦產科群聚感染，已採檢相關77人PCR，目前共有6名新生兒、3名工作人員，共9人確診，新生兒目前狀況皆穩定、健康無虞，疫調後懷疑感染來源為嬰兒室裡的工作人員，仍在進行後續調查釐清。

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