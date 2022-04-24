本土確診衝破5千大關！16縣市「63張活動史」足跡一次看

▲本土疫情大爆發。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增5092本土病例，另增80例境外移入。其中，本土5092例分布22縣市，當中以新北市1731例最多，接著是桃園市1071例、台北市1027例、基隆市301例。稍早，多個縣市也紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（1731例）、桃園市（1071例）、台北市（1027例）、基隆市（301例）、花蓮（182例）、台中市（150例）、高雄市（147例）、宜蘭縣（122例）、新竹縣（57例）、彰化縣（56例）、台南市（47例）、屏東縣（40例）、雲林（38例）、台東縣（29例）、苗栗縣（24例）、新竹市（20例）、嘉義市（17例）、嘉義縣（15例）、南投（11例）、金門（4例）、連江縣（2例）和澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府日前表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲日前宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

今日無公布公共足跡史。

●嘉義縣

●嘉義市

今日無公布公共足跡史。

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣

●澎湖縣

今日無公共足跡史。

●金門縣

●連江縣

今日無公共足跡史。