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台東+29！酒吧傳播鏈擴大感染同住者　11校持續全校停課

▲台東今日+29，活動足跡。（圖／記者楊鈞典攝）

台東24日新增29確診，活動足跡如上。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(24)日新增29名確診者，從疫調結果初步推論，有9例成功地區活動足跡者、8例為酒吧足跡重疊並延伸至同住家人及同學、3例為國中及高職學生、外縣市旅遊足跡有3例、2例為小吃部延伸、2例為居隔、2例感染源待釐清。縣內因疫情停課部分，新增東海國中有1班學生因與確診個案有密切接觸，明(25)日起至5月3日停止實體課程。

衛生局說明，從初步疫調了解，9例成功地區活動足跡者，其中有7位為成功地區國小學生。另外3例國中及高職學生分別為池上國中、公東高工的學生，截至今天中午全縣累計高中職以下確診41學生4老師。8例酒吧延伸的確診案中，有4位確診者自述曾經在4/17-19至酒吧消費，另外4位則為酒吧案確診者延伸至同住家人還有學校、有2例4/17-20到澎湖旅遊、1例4/18-19到台北的外縣市足跡。

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▲台東今日+29，活動足跡。（圖／記者楊鈞典攝）

另目前縣內因疫情停課資訊，教育處表示，今天新增東海國中1班級學生與確診者接觸，自明日起至5月3日停止實體課程，其他，新港國中、三民國小、成功國小等校停止實體課程至4月29日，忠孝國小(含分校及附幼)、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼，也因確診及匡列已達該校1/3班級數，為確保安全，全校停止實體課程至5月1日；另海端國小、福原國小及公東高工各有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，兩所國小停課至5月1日，公東高工則停課到2日，豐田國中已達該校1/3班級數，則自4月25日起至5月2日停止實體課程，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

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