苗栗+24！仁德醫謢專6生確診5人同宿舍　路易莎、寶雅27足跡曝



▲苗栗縣今(24日)新增24例案例，13例為匡列居隔離前採檢確診，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。（圖／苗栗縣府提供，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導



中央公布苗栗縣今(24日)新增24例新冠肺炎本土確診案例，其中13例為匡列居隔離前採檢確診，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。新增個案中12位男性、 12位女性，年齡分布在4-70歲，Ct值在12-28.5之間，以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀，已陸續安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護收治。涉公共場域足跡已完成清消，疫調持續進行中。

有關仁德醫護專6位同學確診案，1人住頭份(案50334)；其他5人同宿舍住宿生，皆為外縣市故由當地衛生局列收案。疫情調查接觸教師32位及181位同學已造冊通知採檢，衛生單位依據風險列為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，目前無新增案例，本案持續密切監測中。

昨(4月23日)於大千、李綜合、通霄光田醫院及慈佑醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢734人，其中8人陽性，其他陰性；泰安鄉鄉立幼兒園快篩站篩檢172人，2人快篩陽性轉醫院採PCR後，2人陽性確診。

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▲因應社區感染源增加，篩檢站持續開設。



因應社區感染源增加，篩檢站持續開設，縣府呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。時間地點：

慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心於今（4月24日）持續假日篩檢站，時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）。

大千醫院、李綜合醫院、大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點：4月24日下午4點至晚上8點。

另，因應東河國小附設幼兒園學童染疫，南庄鄉社區感染風險增加，於今（4月24日）下午3點30分至6點30分在東河國小戶外走廊開設重光南庄東河PCR篩檢站。

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