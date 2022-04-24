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媽祖生日送好禮！台東天后宮贈3輛接送車　助偏鄉老幼

▲▼3輛車其中2輛8人座車型分別交給瑞隆小學堂、武陵國小戴送學童使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

3輛車其中2輛8人座車型分別交給瑞隆小學堂、武陵國小戴送學童使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

發揚媽祖慈悲護生精神，台東天后宮及信眾黃女士特別在4月23日媽祖生日當天，捐贈三輛車分別給瑞隆小學堂、武陵國小及伊濘部落文健站，幫助學童及部落長輩們皆能搭專車安心就學及接送照顧。縣長饒慶鈴親臨與會，並頒贈感謝狀，受贈的三單位也分別贈送獎牌與感謝函。

▲▼3輛車其中2輛8人座車型分別交給瑞隆小學堂、武陵國小戴送學童使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

受贈單位回贈感謝狀。

縣長饒慶鈴表示，這次接受贈車的瑞隆小學堂、武陵國小及伊濘部落文健站，之前有向她反映因為交通不便，學童及部落長輩們都有專車接送的迫切需求，縣府雖財政有限，但仍努力尋求社會資源協助，幸運地獲得天后宮及善心信眾黃女士資助，以家族長輩黃琇絹名義捐贈三輛車，為兩輛八人座車型分別交給瑞隆小學堂、武陵國小，以及一輛五人座轎車提供給伊濘部落文健站，讓學童及部落長輩們皆能搭乘專車，安心就學並獲得妥善照顧。

饒慶鈴也表示，今天恰好是媽祖生日，在這重要的日子裡，天后宮及善心黃女士發揚了媽祖慈悲保佑眾生精神，對長輩及學童們伸出最溫暖的雙手，奉獻大愛，這是給媽祖以及鄉親最美好的禮物，並代表臺東縣民致上最誠摯的感謝。

另外，天后宮也將在今年國曆9月20日起一連九天，舉辦12年1次虎年全台東市建醮活動，期許能為社會帶來更多正能量，讓美好事情持續發生。

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