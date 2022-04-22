明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　這10供品保證旺整年

▲明天是農曆3月23日媽祖生日，命理專家就提醒信徒「3禁忌」與「10供品」。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

明天是農曆3月23日「媽祖生」，作為全台信眾最多的神明，媽祖不僅會透過遶境來替信徒消災解厄，一般民眾也可透過供奉水果、糕點與茶等供品來獲得媽祖的垂愛，但若不小心擺放「3物品」反倒會變成對媽祖不敬！

命理專家楊登嵙提醒民眾，不論是在媽祖生日當天前往廟裡參拜，或是遇到遶境、進香隊伍而在家門前擺香案祭拜，都要切記不能將晾曬的「內衣」、「內褲」和「襪子」等衣物放在家門前甚至案桌上，以免對媽祖、神明不敬。不過若在香案上擺放以下10供品，就能讓媽祖感受到滿滿的敬意：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.素牲

2.單數水果（3或5顆）

3.發糕

4.紅龜粿

5.紅湯圓（3碗）

6.紮紅紙的麵線

7.各式菜碗

8.雙數鮮花（千萬不可使用假花，想請姻緣可用繡球花、文心蘭；想尋貴人可擺百合花；想得好事業或學業，可擺開運竹、銀柳）

9.茶（3杯）

10.化妝品及保養品（若有碰粉更好）以及拜拜金紙用四色金（大百壽金、壽金、刈金、福金）

楊登嵙也提醒，媽祖遶境、進香時都會有「報馬仔」擔任駕前先鋒，民眾只要聽到敲鑼聲，就代表遶境隊伍即將抵達。此外，報馬仔還會協助整理隊伍，避免任務遭耽誤，可說是相當重要的職務。

民俗專家廖大乙也指出，民眾可在香案上擺放：蘋果、鳳梨、香蕉（3或5顆、支）、象徵長壽的麵線、糖果，以及粉底和指甲油，因為「媽祖也愛漂亮」，不過他也提醒，糖果參拜完後最好分享給有緣人，以象徵「讓人吃甜甜，幫你講好話」，同時廣結善緣更能心想事成。

廖大乙也提醒，參拜時不可披頭散髮、戴墨鏡，否則將會被視為不敬，而民眾跪下參拜時，應雙手合十恭祝天上聖母聖誕千秋，接著向媽祖說出過去1年的不如意，再祈求心願。此外，媽祖也特別疼惜服務業，所以從事仲介、保險或傳銷等業務工作的民眾可要把握今明兩天祈福。

延伸閱讀

▸ 黃子佼晒老婆孟耿如超音波照 Sandy「眼淚停不下來」也懷孕了？

▸ 拳王泰森被騷擾不忍了 暴打「醉機」屁孩乘客

▸ 星座專家節目爆「結婚當天抓老公外遇」 因這理由要賠前夫20萬