　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　這10供品保證旺整年

明天「媽祖生」！命理師曝參拜3禁忌　呈上這10供品保證旺整年

▲明天是農曆3月23日媽祖生日，命理專家就提醒信徒「3禁忌」與「10供品」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

明天是農曆3月23日「媽祖生」，作為全台信眾最多的神明，媽祖不僅會透過遶境來替信徒消災解厄，一般民眾也可透過供奉水果、糕點與茶等供品來獲得媽祖的垂愛，但若不小心擺放「3物品」反倒會變成對媽祖不敬！

命理專家楊登嵙提醒民眾，不論是在媽祖生日當天前往廟裡參拜，或是遇到遶境、進香隊伍而在家門前擺香案祭拜，都要切記不能將晾曬的「內衣」、「內褲」和「襪子」等衣物放在家門前甚至案桌上，以免對媽祖、神明不敬。不過若在香案上擺放以下10供品，就能讓媽祖感受到滿滿的敬意：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.素牲

2.單數水果（3或5顆）

3.發糕

4.紅龜粿

5.紅湯圓（3碗）

6.紮紅紙的麵線

7.各式菜碗

8.雙數鮮花（千萬不可使用假花，想請姻緣可用繡球花、文心蘭；想尋貴人可擺百合花；想得好事業或學業，可擺開運竹、銀柳）

9.茶（3杯）

10.化妝品及保養品（若有碰粉更好）以及拜拜金紙用四色金（大百壽金、壽金、刈金、福金）

楊登嵙也提醒，媽祖遶境、進香時都會有「報馬仔」擔任駕前先鋒，民眾只要聽到敲鑼聲，就代表遶境隊伍即將抵達。此外，報馬仔還會協助整理隊伍，避免任務遭耽誤，可說是相當重要的職務。

民俗專家廖大乙也指出，民眾可在香案上擺放：蘋果、鳳梨、香蕉（3或5顆、支）、象徵長壽的麵線、糖果，以及粉底和指甲油，因為「媽祖也愛漂亮」，不過他也提醒，糖果參拜完後最好分享給有緣人，以象徵「讓人吃甜甜，幫你講好話」，同時廣結善緣更能心想事成。

廖大乙也提醒，參拜時不可披頭散髮、戴墨鏡，否則將會被視為不敬，而民眾跪下參拜時，應雙手合十恭祝天上聖母聖誕千秋，接著向媽祖說出過去1年的不如意，再祈求心願。此外，媽祖也特別疼惜服務業，所以從事仲介、保險或傳銷等業務工作的民眾可要把握今明兩天祈福。

延伸閱讀
黃子佼晒老婆孟耿如超音波照　Sandy「眼淚停不下來」也懷孕了？
拳王泰森被騷擾不忍了　暴打「醉機」屁孩乘客
星座專家節目爆「結婚當天抓老公外遇」　因這理由要賠前夫20萬

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
金曲歌王驚曝曾被砍4刀　紅到太搶手「被黑道押著唱歌」
特戰士官開槍爆頭「錢莊討債人」收押　傷者恐成植物人
明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　10供品保證旺整年
徐凱希確診！朱芯儀化療6次「同場錄影」急做PCR
捐精男8年生55子！「真槍注射」女客戶超滿意
工程師騎重機突猝死！　倒路肩嚇壞路人
陳時中喊「可丟鑰匙下樓」　她預言這行業要發了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　這10供品保證旺整年

台北國中、高中職改線上教學　家長質疑：小學生沒打疫苗卻要到校？

陳時中喊「可丟鑰匙下樓」！吳怡萱預言一行業要發了：部長叫我丟

健保署長李伯璋接觸確診警察　急取消行程「明天將快篩」

崑大電機所林俊宇錄取國立大學博士班　致力成為半導體產業專才

國家地理頻道前進北捷！推台灣限定「山系車廂」　世紀地球日發車

快訊／台中3大甲媽信徒確診！2天回鑾足跡曝　同場有多位北部親友

「4生肖」年底前要出運了！屬牛有望脫單、屬鼠財富翻倍

疫苗接種站現爆量人潮！她排隊一問才知「發完了」：當我們傻子

彰化副縣長居隔4天緊急送醫　林田富親曝病況...採驗結果出爐

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

3萬8無痛入手30年中古車！ 搭汰舊換新政策=0成本開車

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　這10供品保證旺整年

台北國中、高中職改線上教學　家長質疑：小學生沒打疫苗卻要到校？

陳時中喊「可丟鑰匙下樓」！吳怡萱預言一行業要發了：部長叫我丟

健保署長李伯璋接觸確診警察　急取消行程「明天將快篩」

崑大電機所林俊宇錄取國立大學博士班　致力成為半導體產業專才

國家地理頻道前進北捷！推台灣限定「山系車廂」　世紀地球日發車

快訊／台中3大甲媽信徒確診！2天回鑾足跡曝　同場有多位北部親友

「4生肖」年底前要出運了！屬牛有望脫單、屬鼠財富翻倍

疫苗接種站現爆量人潮！她排隊一問才知「發完了」：當我們傻子

彰化副縣長居隔4天緊急送醫　林田富親曝病況...採驗結果出爐

本季首位！陳韻文出手慢遭判一壞球　餅總想確認timing

影／買配息型基金之前　必懂的三大觀念

32.1萬！Honda「子彈頭重機」HAWK11　日本9／29率先開賣

江坤宇忍耐力超強　黃泰龍：很少聽他在唉

買維他命竟害姪子「口吐泡沫」！媽媽嚇壞衝學校…一看包裝愣了

陳庭妮捨棄嬰兒房只要更衣室　薛仕凌想在公司插「LV花」

特戰士官開槍爆頭「錢莊討債人」收押禁見　傷者救活恐成植物人

安捷航空跨足東部空中導覽觀光 　海岸、縱谷、綠島三路線吸客

朱育賢開轟空響！陳韻文驚險守勝　統一獅中斷桃猿5連勝

徐凱希確診！朱芯儀化療6次「跟她同場錄影」緊急做PCR　曝健康近況

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

今晚起全台有雨　1區雨勢最猛

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

北市國小因家長請假難未採線上演練

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

快訊／北北基桃花高「高風險6縣市」醫院暫緩探病

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

陳時中建議「把鑰匙丟下樓」　網：1商品要熱賣了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

今晚起全台有雨　1區雨勢最猛

藝人確診+1　男星林曜晟PCR陽性

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面