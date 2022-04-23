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今天媽祖生日「3大生肖運勢超旺」！　第一名準備暴富

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲今天4月23日是「天后誕」媽祖生日。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今年4月23日（農曆3月23日）是「天上聖母」媽祖的生日。對此，命理專家小孟老師點名，3大生肖這天拜完媽祖後，好運會立刻報到。不過，他也特別提醒，今天恰好撞上四星連珠，因此疫情會再失控，其中「2星座、2生肖」凶相再現，凡事要當心。

拜完媽祖好運立刻到3生肖：

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第三名：屬龍

屬龍的朋友在媽祖生當天，建議您能把外貌及行為打理好再去拜一下媽祖，戀愛運勢也能提高不少，若有喜歡的，或許可以為自己創造機會，贏得對方的芳心。

另外你在學習上的表現會更佳亮眼。不論學生或是有在準備考試的，對於不懂的事情，變很容易開竅，當然不論是課業還是工作上的問題，只要是有用心學習的，常常是一點就通，很得人欣賞，也因此容易得到不錯的名聲。接下來的幾個月時間中，也有機會認識不錯的名人，或高官權貴的人，有機會能為自己的事業或人脈，建立良好的基礎，日後得到晉升的機會也比別人多很多。

第二名：屬豬

屬豬的朋友在媽祖生當天，可以拜一下媽袓就能得到神明加持，知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難；說話的口條，及溝通能力也增強很多。另外說話風格更加樂觀且自信，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然的展現出潛在能力，身邊同事及朋友，都願意靠近來學習，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。

同時在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅。當然也懂得打扮並展現自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也更為旺盛，單身族群可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。

第一名：屬狗

屬狗的朋友，建議您在媽祖生當日，拜一下媽祖會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拼事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。

除此之外，不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。另外這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。

▲大甲媽祖鑾轎步出彰化城。（圖／縣府提供　記者唐詠絮攝　民眾提供）

▲今天媽祖，運勢一次看。（示意圖／民眾提供）

另外，小孟老師特別提醒，4月23日木星、金星、火星、土星排成一條線，而且角度靠近雙魚座與水瓶座，因此恐將出現疫情再失控狀況，不僅如此，四星連珠會使民眾不滿情緒上升，甚至達到最高峰，對此提醒民眾要控制自身情緒，不可以陷入失控狀態，另外，此時也考驗執政者的智慧，公共衛生政策隱瞞之事將一一爆開。「2星座、2生肖」恐有禍事發生：

雙魚座

此次四星連珠靠近雙魚座，雙魚座的朋友要小心不宜前往人多的地方，也要避開朋友聚會，染疫或隔離風險提升，要特別注意。

水瓶座

土星與其它三星併排，並且進入水瓶座，要注意交通事故與飲食，容易有摔傷或者腸胃不室的狀況發生，也要勤洗手以免沾染到病菌。

屬鼠

屬鼠的人4/23媽祖生要注意，容易沖煞不宜前往山邊或海邊以免身體不適，也要避免前往探病，以免受疫情病毒入侵。

屬虎

屬虎的人犯太歲加上四星連珠，有凶上加凶，因此外出要留意有破財跡象，不宜過度購物或購買貴重物品，有被坑的跡象，搭乘公共運輸也要注意保持安全距離，下車要噴酒精。

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