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今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

本土疫情嚴峻。（示意圖／焦正德攝）

▲本土疫情嚴峻。（示意圖／CTWANT提供）

圖、 文／CTWANT

今（23日）是媽祖生，也是木星、金星、火星、土星排成一條線，並且靠近雙魚座與水瓶座角度，因此疫情會再失控，加上四星連珠會讓社會民眾不滿情緒上升到最高峰。小孟老師提醒，大家要控制自身情緒不可以有失控的狀態，同時這也再考驗執政者的智慧，而有幾類人要小心，恐有禍事發生。

雙魚座

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此次四星連珠靠近雙魚座，雙魚座的朋友要小心不宜前往人多的地方，也要避開朋友聚會，染疫或隔離風險提升，要特別注意。

水瓶座

土星與其它三星併排，並且進入水瓶座，要注意交通事故與飲食，容易有摔傷或者腸胃不適的狀況發生，也要勤洗手以免沾染到病菌。

屬鼠

屬鼠的人4月23日媽祖生要注意，容易沖煞不宜前往山邊或海邊以免身體不適，也要避免前往探病，以免受疫情病毒入侵。

屬虎

屬虎的人犯太歲＋四星連珠，有凶上加凶，因此外出要留意有破財跡象，不宜過度購物或購買貴重物品，有被坑的跡象，搭乘公共運輸也要注意保持安全距離，下車要噴酒精。

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