尹錫悅派代表團赴日！將傳達親筆信給岸田文雄　邀出席就職典禮

▲尹錫悅方面派遣代表團赴日，同時將尹錫悅的親筆信函轉交給日相岸田文雄。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現任總統文在寅就職以後，韓日兩國關係降至冰點，因二戰朝鮮籍非法徵用勞工、慰安婦等南韓法院判決問題，日本針對南韓實施限制半導體材料出口。南韓總統當選人尹錫悅承諾，未來將修復韓日關係，今（24）日更正式派遣代表團赴日，將尹錫悅的親筆信函交給日本首相岸田文雄，邀其出席總統就職典禮。

根據《韓聯社》，繼先前派遣政策協議代表團赴美後，尹錫悅24日再度派遣政策協議團前往日本，在5天的行程之中，將安排拜訪日本外務省、政府部門、國會，與財經界人士、媒體界人士、學界人士進行會談，討論如何修復韓日兩國關係、對北韓（朝鮮）戰略與政策、美日韓三方合作。

代表團更安排將於27日與日本首相岸田文雄展開會談，同時將向岸田文雄傳達尹錫悅的親筆信函，若日韓雙方決定促成這場會談，則屆時岸田文雄是否接受邀請出席5月10日尹錫悅的總統就職典禮，就成為此次代表團訪日的焦點。

日媒《共同社》在報導指出，南韓尹錫悅政策協議代表團也預計將於明（25）日與日本外務大臣林芳正進行會談，目前正在積極推動與前日本首相安倍晉三、菅義偉進行會談。

尹錫悅政策協議代表團的團長由國會韓日議員外交論壇共同代表、南韓國會副議長鄭鎮碩（정진석，國民力量）擔任；副團長則由韓日議員聯盟幹事長、現國會議員金碩基（김석기，國民力量）擔任。

鄭鎮碩表示，降至冰點的韓日關係始終遭到忽視，而改善韓日關係符合國民利益，面臨北韓連日來的軍事挑釁、以及俄烏戰爭下激變的國際局勢，若韓日兩國攜手合作、修復美日韓三國傳統的合作關係，能為韓半島（朝鮮半島）與東北亞、甚至全球的和平與繁榮帶來巨大貢獻，因此將展開韓日兩國的積極對話。

▲獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻將之稱為竹島，主張日本擁有其主權。（圖／達志影像／newscom）

然而，韓日兩國在領土問題上爭議不斷，日本外務省22日更在今年度的《日本外交藍皮書》，重申對獨島（日本稱竹島，由南韓實際控管）的領土主權，稱根據國際法規範，竹島（獨島）是日本固有領土，而南韓則長年派出警備隊違法占領。此一說法，再度引來南韓極度不滿，22日下午傳喚日本駐韓大使館總括公使熊谷直樹至南韓外交部表達嚴正抗議。

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